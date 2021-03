Universiteit maakt Drentse geschiedenis bereikbaar

"Dit is mijn gebied" bevestigt Van der Laan. "Die boeken vallen niet meteen uit elkaar hoor, ze kunnen meer hebben dan je denkt." De boeken in deze collectie zijn sowieso van voor 1900, en sommige zijn nog een stuk ouder dan dat. "Die kunnen ook uit 1200, 1300 of 1500 zijn."

Adrie van der Laan leidt het project 'Frisia', een van de zes deelprojecten van 'Spotlight'. De universiteit wil zo'n 100.000 stukken uit haar inventaris digitaliseren en beschikbaar maken voor het publiek. Dat kan gaan van websites van politieke partijen en reisverhalen tot archeologie.

Frisia

Het deelproject 'Frisia' heeft een sterk regionaal karakter, en dat beperkt zich niet tot het huidige Friesland, maar strekt zich uit over het hele noorden van Nederland en ook een aardig stuk Duitsland. "We willen met onze kennis die boeken veel toegankelijker maken voor iedereen. Informatie verstrekken over die boeken en kaarten en handschriften, die voor iedereen interessant kunnen zijn."

Hoe ouder de boeken worden, des te minder ze in het tegenwoordig gebruikte Nederlands geschreven zijn. Flink wat boeken in de collectie van de RUG zijn bijvoorbeeld in het Latijn.

De latijnse tekst van Ubbo Emmius over hunebedden (Rechten: RTV Drenthe)

Wie meer wil weten over de geschiedenis van hunebedden komt daardoor niet snel bij het boek van Ubbo Emmius. Die in 1605 eeuw schreef over 'enorme stapels zware stenen'. "Hij noemt het dus niet hunebedden", verklaart Van der Laan. "Die zijn zo groot, je kan je nauwelijks voorstellen dat die door mensen bijeen zijn gebracht en op elkaar gestapeld."

Het Latijnse verhaal van vier eeuwen geleden is een perfect voorbeeld van informatie die makkelijker vindbaar moet worden. "Dan maken we op een kaart een vlaggetje bij Loon. Dan zie je een hunebed en dat Ubbo Emmius daar al over schrijft. Met de context van die tijd."

