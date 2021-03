We mogen weer naar de kapper vandaag, maar veel mogen we ook nog niet

De aangekondigde versoepelingen van het kabinet gaan vandaag in. Dat betekent dat we met z'n allen weer een aantal dingen mogen. Vooral contactberoepen zijn weer mogelijk. Hierdoor mogen we met z'n allen weer naar onder andere de kapper.

Ook schoonheidsspecialisten, pedicures, masseurs en rijschoolhouders mogen vandaag hun werk weer uitvoeren, alleen sekswerkers mogen niet aan de slag. Wel zijn er strenge regels aan de voorwaarden om een bijvoorbeeld naar de pedicure te gaan. Dat mag alleen op afspraak en er moet een zogenoemde triage plaatsvinden bij de deur. Hier gaat de ondernemer vragen of iemand wel of geen klachten heeft, die kunnen duiden op corona.

Kappers en pedicures zullen een drukke dag krijgen vandaag aangezien iedereen wel van zijn 'coronakapsel' af wil. Een afspraak krijgen voor vandaag zal op veel plekken dan ook lastig zijn.

Winkelen

Ook mogen we onder strenge voorwaarden weer winkelen. Per verdieping van een winkel mogen er maximaal twee klanten tegelijk aanwezig zijn en die mogen, afhankelijk van de winkel, zo'n 10 minuten winkelen. Grote winkelketens hebben al aangegeven niet open te gaan. Dit is vooral bedoeld om kleine ondernemers te ondersteunen.

Sporten

Volwassenen tot en met 26 jaar mogen buiten ook weer met elkaar sporten. Wel binnen de eigen club en in teamverband. Tijdens het sporten hoeven de jongeren geen anderhalve meter afstand te houden.

Blijft veel hetzelfde

Premier Rutte had in zijn persconferentie aangegeven dat tegenover deze versoepelingen een aantal dingen hetzelfde blijven. Zo blijft de avondklok van kracht tot en met 15 maart. Cultuurinstellingen en horeca blijven gesloten en mag je maximaal één bezoeker per dag thuis uitnodigen.

Verder blijven alle basisregels gelden zoals afstand houden en je handen stuk wassen.