Geen borrel maar snelle coronatest in gelagkamer 't Wapen in Assen

Vanaf vrijdagmorgen kun je er zeven dagen in de week terecht voor een commerciële sneltest, waarbij je na vijftien minuten de uitslag krijgt en weer buiten staat. De prijs is 79 euro. Maar volgens initiatiefnemer Deejay Riemsma zakt de prijs, zodra er meer en meer getest wordt.

'Bedrijven willen door'

En die toename verwacht hij wel. Dat komt door een tegemoetkoming in de kosten die het rijk geeft aan bedrijven als ze werknemers op locatie willen testen. "Veel bedrijven willen graag door met hun productie, zeker als er iemand positief getest is. Dan is het van belang ook ander personeel snel te laten testen, zodat het werk door kan gaan." Riemsma runt al een commerciële snelteststraat in Groningen op, en daar komen vooral werknemers van productiebedrijven, bouwondernemingen en installatiebedrijven. "We zijn kort geleden nog naar een bedrijf in Delfzijl geweest, moesten we een sneltest bij vijftig mensen afnemen."

Ook voorziet de Groninger in de nabije toekomst meer gebruik van sneltests als er straks ook meer mogelijk wordt, en mensen weer ergens heen kunnen, naar een muziekconcert of theaterspektakel, maar eerst een negatieve test moeten laten zien.

'De winter door'

Horeca-ondernemer Ronald Obbes van 't Wapen ziet er wel brood in, om zijn gelagkamer onder te verhuren als coronatestcentrum. Door de coronacrisis zit z'n grand café aan de Vaart al tijden op slot en er moet toch brood op de plank. Want de huur moet wel betaald.

"Ik werd benaderd door de Groningers, of ik plek had. En die zaal is toch vrij. Groepen ontvang ik al tijden niet meer. Door corona sta je op de stand van overleven, ik moet ook de winter door. En als ondernemer ben je altijd op zoek naar nieuwe kansen en mogelijkheden. En deze kwam voorbij", aldus Obbes.

Iemand wordt getest op het coronavirus (Rechten: ANP / Pieter Stam de Jong)

Vergunning verleend

De gemeente Assen heeft inmiddels de benodigde vergunning verleend voor de bijzondere sneltestlocatie. Officieel is dat voor een covid-19 test- en vaccinatiecentrum. Maar volgens Deepay Riemsma gaat het uitsluitend om een plek voor sneltests en niet om vaccinaties. Hij is blij met de mooie plek in de provinciehoofdstad. "Dit is de eerste commerciële testlocatie, en dan prachtig in het centrum van Assen."

Gat in de markt

Riemsma spreekt van 'een gat in de markt' "Op onze testlocatie in Groningen komen ook vanuit Drenthe mensen naar ons. Uit de regio Assen en zelfs uit Dwingeloo. Daarom dachten we, laten we in Assen eens kijken naar een geschikte plek, en toen kwamen we uit bij 't Wapen."

Het testcentrum is open van 's morgens negen tot 's avonds zes uur, zeven dagen in de week. Twee personen kunnen er coronaproof tegelijk terecht. "We richten het zodanig in, dat alles veilig kan, en we hebben twee mensen die het centrum bezetten."

De plek is bereikbaar via een aparte ingang; dat is de voordeur aan de Vaart Zuidzijde die normaal altijd gesloten blijft. "De twee bezoekersstromen, naar testcentrum en grand café, moeten strikt gescheiden worden", zegt Obbes. "Als straks het grand café eindelijk weer open kan, komen onze horecabezoekers binnen via onze vaste hoofdingang aan de zijkant.

Wachtrijen voor de deur, dat verwacht Deejay Riemsma niet. "Alle sneltests zijn op afspraak gemaakt, via onze website of per telefoon, en iedereen krijgt dus een tijdslot. Dus drommen mensen voor de deur, dat gaat niet gebeuren."