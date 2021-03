Boschlust in Assen wordt thuis voor demente ouderen, buurt bezorgd

Vooral de achterburen, die aan de Gouverneur Hofstedelaan zitten, zijn bezorgd over een 'te grote stedenbouwkundige en planologische ingreep'. Ook over de toekomstige bewonersgroep tasten ze nog compleet in het duister, aldus de bezorgde Vereniging Assen Oud-Zuid in een brief aan het college van B en W.

Woonproject Thuismakers

Het woonproject voor dementerenden is een initiatief van Thuismakers, een organisatie die in heel het land verschillende ouderenvoorzieningen opzet. Het pand is niet van de zorginstelling. Ze huren het markante Boschlust van zakenman en vastgoedondernemer Gerald Holtvlüwer. Die is blij met het initiatief.

Bij de statige kantoorvilla, gebouwd rond 1885, werd in het verleden al eens een flink stuk aangebouwd. Dat was in 1984. De laatste vijftien jaar zat de jeugdpsychiatrische instelling Accare erin. Maar dat vertrok een paar jaar geleden naar een andere kantoorlocatie in Assen. Sindsdien staat Boschlust leeg.

De aanbouw bij Boschlust valt nogal uit de toon. Het is opgetrokken in twee bouwlagen en er zijn destijds donkergekleurde stenen voor gebruikt: dat vormt nogal een contrast met de witte villa. Pandeigenaar Gerald Holtvlüwer is er helder over: "Als die lelijke aanbouw weggaat ben ik er niet rouwig om." Hij is ervan overtuigd dat de mannen van Thuismakers er iets moois van gaan maken. "Die ervaring hebben ze zeker in huis,." Van verontrusting in de buurt is Holtvlüwer niet op de hoogte.

Aanbouw slopen

Volgens de Vereniging Assen Oud-Zuid is die onrust er wel degelijk. Zo zijn aanwonenden in januari geïnformeerd en hebben ze de eerste schetsplannen gezien. Uit de bouwschetsen zou blijken dat de complete aanbouw gesloopt wordt. Wat ervoor terugkomt is nog niet zeker. Maar er is een alternatief voor nieuwbouw in drie verdiepingen, of lager, maar dan komt er meer bouwoppervlak voor terug op de grond.

Vereniging Assen Oud-Zuid zegt in een brief dat ze benaderd is door buurtbewoners, die na een eerste sessie over de bouwplannen verontrust zijn geraakt. Vooral de directe achterburen zijn bang wat er op het terrein van Villa Boschlust gaat gebeuren.

De buren kijken nu alweer jaren uit op de donkere kantooraanbouw, maar ze vrezen dat er een nog hogere 'blokkendoos' voor terugkomt. "Toen met die aanbouw is het ook al misgegaan, dat mag nu niet weer gebeuren", zegt secretaris Alex Middelburg van Assen Oud-Zuid. "Er moet geen mallotig gebouw komen, maar het moet passen bij het historische huis."

Villa Boschlust heeft aan de achterkant al lelijke aanbouw, dat wordt gesloopt. Wat ervoor terugkomt, daar zijn buren bezorgd over. (Rechten: RTV Drenthe / Margriet Benak)

Goede communicatie?

Middelburg vraagt zich af of er met dit plan wel sprake is van 'goede communicatie'. "We hechten aan een goede relatie met de gemeente, maar in hoeverre is hier voldoende over gecommuniceerd?" Ook betrokkenheid van de buurt bij de planvorming is volgens Middelburg van belang.

Zo zijn er zorgen over 'een te zware sociaal-maatschappelijke druk' op Oud Zuid. "D'r zijn nogal wat kwetsbare groepen gehuisvest in onze buurt. Mensen met een GGZ-achtergrond, jongeren met gedragsproblemen en ex-gedetineerden. Er zitten toch al snel vier of vijf speciale woonvoorzieningen voor bijzondere doelgroepen in de Beilerstraat en de Oosterhoutstraat en dan komt dit er straks ook bij."

Draagvlak en draagkracht

Vereniging Assen Oud-Zuid wil graag dat de gemeente meer oog heeft voor de draagkracht in de buurt voor zoveel speciale woonvoorzieningen en ook voor draagvlak. Ze wil daar graag over in gesprek met het college van B en W.

Villa Boschlust kent al een rijke historie als het gaat om opvang van bijzondere groepen. Het was vanaf 1968 een gezinsvervangend tehuis en er zaten asielzoekers in. Vanaf 2004 trok Accare erin met poliklinieken voor jeugdpsychiatrische patiënten, en later ging de leiding van de zorginstelling er zelf zitten.