Carla begon vanochtend vroeg al met knippen: 'Half zes al de eerste'

Tot half april zit Carla al helemaal vol. "Ik zit mooi vol de komende tijd." Carla is op de kop af vandaag 28 jaar kapper. Eigenlijk wilde ze gisteren al beginnen. "Ik had gisteren mijn dag al helemaal gevuld, maar die heb ik allemaal verplaatst. Ik durfde het niet aan. Nu komen ze allemaal zondag."

De eerste klant stond om 05.30 uur al op de stoep. "Ik heb de mensen allemaal de keuze gegeven wanneer ze wilden komen en ze kwamen gewoon zo vroeg al." Carla gaat vanavond door tot 20.55 uur. "Want we hebben nog steeds een avondklok."

In de stoel en in de wachtkamer

Ook nu zit er iemand in de stoel van Carla. Daan, een ruiter in de paardensport. "Ik zou overmorgen naar Spanje gaan, maar vanwege het paardenvirus daar gaat het niet door. Maar ik zie er in ieder geval wel heel netjes uit." Daan is blij dat hij er weer fris en fruitig uitziet.

Elk half uur heeft Carla een klant legt ze uit. "Je moet wel overal rekening mee houden. Alles moet gedesinfecteerd worden, maar dat hebben we er graag voor over." De volgende klant, Gerrit, zit inmiddels al te wachten. "Ja, mijn haar lijkt helemaal nergens op nu, ondanks dat ik nog wel eventjes kon. Ik ben blij als het allemaal weer netjes zit."

Carla geeft aan dat er veel mogelijk is. "Als men de tondeuse wil, dan doe ik dat van harte, alleen de koffie is niet mogelijk." Druk is ze de komende tijd wel. "Morgen en overmorgen begin ik gewoon om 06.00 uur tot 20.55 uur en die agenda zit stampvol."

Gert de Groot zat om 05.30 uur al in de stoel bij Carla:

Carla Hidding van Carla's Haarmode uit Gees (Rechten: RTV Drenthe / Dylan de Lange)