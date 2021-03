Opsporing Verzocht toont beelden GPS-diefstal Zwinderen

Op beelden is te zien dat twee mannen aan een loods op het terrein staan te rommelen. Uit de uitzending blijkt dat de twee een compleet zijpaneel hebben losgeschroefd om zo naar binnen te komen. Omdat ze het paneel weer terug hadden geplaatst, was het moeilijk te zien dat ze hadden ingebroken.

Een onaangename verrassing voor de eigenaar. "Ik zet de trekker aan en ik denk 'verrek, het scherm licht niet op'", zegt hij in het programma.

Aantal GPS-diefstallen gestegen

Volgens de politie is het aantal GPS-diefstallen flink gestegen. In 2019 kwamen er landelijk nog 160 meldingen binnen. In 2020 liep dit al op naar 175. De schade is zo'n 7 miljoen euro. Relatief gezien valt in Drenthe het aantal diefstallen nog mee. Maar 4 procent van de diefstallen vindt hier plaats. Koploper is Flevoland, daar vinden 32 procent van de diefstallen plaats.

GPS-diefstallen per provincie (Rechten: Opsporing Verzocht / AvroTros)

Bendes uit Oost-Europa

René Middag, projectleider mobiel banditisme van de politie: "Dit zijn bendes uit Oost-Europa. We zien eigenlijk dat dit sinds 2019 aan het toenemen is. Ze zijn hier succesvol in wat ze doen en daarom blijven ze dit ook doen. Dat levert veel winst op voor die organisaties."

Zeker bij boerenbedrijven slaan deze groepen toe. Volgens Middag parkeren ze de auto soms ver weg en lopen ze over de weilanden heen en doen ze voorverkenningen. "We hebben meldingen gekregen dat ze gebruik maken van drones."

De problemen stoppen niet na de diefstal, legt het slachtoffer uit Zwinderen uit: "We hebben de hele dag niet aan het werk gekund, de machine moest thuis blijven staan. Dat heeft zo 1.000 tot 1.500 euro gekost. Alles bij elkaar, ik denk 15.000 tot 16.000 euro." De boer heeft inmiddels maatregelen genomen tegen diefstallen in de toekomst.

