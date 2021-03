Nieuwe Drentstalige podcast 'Praot Drents Met Mij' trapt af met William Bossong

William Bossong, de bassist van Mooi Wark, is de eerste gast. Als van iemand bekend is dat ie Drents spreekt, dan is hij het wel. Iedereen mag horen dat hij uit Drenthe komt, want daar is hij trots op. Ook al is hij geen geboren Drent: "Ik vertel het eigenlijk nooit, maar ik ben geboren in Friesland. Mien va was Fries, mien moe Grunninger, dus ik zal het wel op skoele leerd hebben."

Succes

Op de vraag of Mooi Wark ook zo succesvol was geweest als de teksten in het Nederlands waren geweest, is William heel duidelijk: "Nee, dat geleuf ik niet. Bert Koops, de zanger, heeft een echte Drentse tongval dus dat past ook niet." Maar de band kiest wel heel bewust voor een Drentse variant die ook in Brabant te verstaan is. "In de blote kont, is in de blote kont. Dat snappen ze overal."

William staat bekend als sfeermaker van de band, maar in de podcast komt ook zijn serieuze kant naar voren. Hij is ZZP'er in de zorg met als specifieke doelgroep agressie. Een pittige doelgroep: "Als je op je wark komt en je heurt de borden alweer in het rond vliegen, dat wil niet iederiene. Maar het is de kunst van het benaderen, een luusterend oor geven."

En met dit werk bouwt hij wat zekerheid in nu alle optredens zijn weggevallen. "Vrogger leefde ik veur Mooi Wark, maar dat is nou aans. Mooi Wark ga ik weer een beetje zien als hobby. Volgend jaor bestaon we 30 jaor, wie zegt dat er nog 30 bij komt? Daarom spreidt hij nu liever zijn kansen: 'Ik heb nog nooit zoveul warkt en nog nooit zoveul verdiend. Corona hef mij juust hiel veul bracht."

Zoon

Hoe trots hij ook is op het Drents, zijn eigen zoon heeft ie niet actief Drents leren praten. 'Ik had vrogger een jong in de klas die geen Nederlands kon, dat was verschrikkelijk. Maar tuurlijk moet ie wel Drents kunnen praten. Want ik vind 't mooi om te laten horen waar we vandaan kommen, maar ik vind 't ook mooi om te laten horen dat we kunnen schakelen. In sommige provincies doen ze dat niet en dat is eigenwies weden."

Praot Drents Met Mij is een podcast van RTV Drenthe en het Huus van de Taol. Iedere woensdag in de Meertmaond Streektaolmaond verschijnt een nieuwe aflevering.