MHBOS: Bij VV Valthermond maken ze nog een 'boekje'

"In een normaal seizoen drukken we zo'n 250 boekjes in de week en die worden dan op woensdag en donderdag bezorgd." Trijnus van Klinken is een van de twee redactieleden van het clubblaadje van VV Valthermond. Of in Trijnus' bewoording: "Boekje."

Waar de velletjes bij veel amateurvoetbalverenigingen plaatsmaken voor social media, zijn ze er in Valthermond nog maar druk mee. "Ja, ik ben er best wel een beetje trots op", geeft dorpeling Trijnus toe. "Er komen onderhoudsmonteurs in onze kantine en die vragen me dan: hebben jullie nog een boekje? Jaha, wij hebben nog een boekje."

Knettergek van de telefoon

Ook Kees Rustenhoven werkt mee aan het weekblaadje van de tweedeklasser. "Ik maak het voorblad. Dat heeft Trijnus me een keertje gevraagd. Eerst vroeg hij om actiefoto's die ik maak en later om het voorwoord", legt Kees uit. In tegenstelling tot Trijnus die met een flinke Groningse tongval praat is bij Kees een Westers accent te bespeuren. "Ik woon al twintig jaar in Valthermond, maar zal voor altijd de 'Westerling' blijven."

Trijnus is blij met de hulp van Kees: "Op zondag begint het gedonder al als ik moet wachten op alle verslagen die via de mail binnen moeten komen. Een dag later blijft mijn telefoon afgaan. Mijn vrouw wordt er wel eens knettergek van. Op dinsdag kom ik alleen thuis voor koffie en een kom soep."

Soms wat scherper

"Op zondagavond begint Trijnus al te appen. Of ik hem vergeten ben. De ene keer is het voorwoord schrijven makkelijker dan de andere keer", legt Kees uit. "Ik tik over wat er bij de club speelt. Eigenlijk altijd positief. Soms is het wat scherper en krijg ik meteen reactie. Dat geeft aan dat het clubblad nog altijd gelezen wordt."

Nu even geen 'boekje', want door het coronavirus wordt er ook bij VV Valthermond niet gespeeld. "Ik hoop dat we snel weer eentje kunnen maken, maar heb er een hard hoofd in", is Kees eerlijk. Trijnus besluit: "Ik denk niet dat er dit seizoen nog een boekje komt. Ik hoop op september."

Lees ook: