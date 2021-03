Kantorenmarkt in Assen doet het relatief goed, ondanks corona

De vraag is in zeven jaar nog niet zo laag geweest. (Rechten: Harold Versteeg | Hollandse Hoogte / ANP)

Vorig jaar zijn er in Nederland fors minder kantoren verhuurd of verkocht, blijkt uit onderzoek van vastgoedadviseur Dynamis. Het gaat om 700.000 vierkante meter minder dan een jaar eerder. De vraag is in zeven jaar nog niet zo laag geweest. Vooral grote bedrijven, in de vier grote steden het meest bepalend voor de markt, stellen hun keuze over huisvesting uit tijdens de coronacrisis.

De Assense kantorenmarkt is vorig jaar echter gegroeid. Er werd 15,5 procent meer kantoorruimte verhuurd of verkocht. Daarmee staat Assen op de vierde plaats van de 27 door Dynamis onderzochte steden. Hoe kan dat?

Kleinere bedrijven

Assen heeft geen grote kantorenmarkt, maar kent al jaren een relatief stabiel verloop, zo schrijft Dynamis in het regiorapport Noord-Nederland. Dat betekent niet dat de coronacrisis in Assen onopgemerkt is gebleven. Ook hier is, gelijk aan de landelijke trend, een daling in vraag naar kantoorruimte merkbaar. Vooral grote bedrijven stellen zich afwachtend op tijdens de coronacrisis.

Assen moest het vorig jaar dan ook hebben van de kleinere bedrijven: vorig jaar zijn er ruim een keer zoveel kleine kantoorunits (250 vierkante meter of kleiner) verhandeld als in 2019, schrijft Dynamis in het regiorapport. De behoefte aan kantoorruimte lijkt voor kleine bedrijven dus te blijven bestaan, ondanks de coronacrisis.

In totaal werd er vorig jaar in Assen 8.200 vierkante meter kantoorruimte verhuurd of verkocht, verdeeld over 34 overeenkomsten.

Ook landelijk ziet de vastgoedadviseur dat de vraag naar kantoren in het midden- en kleinbedrijf (mkb) minder geraakt wordt. Reden hiervoor is dat kleinere bedrijven meer zicht hebben op de behoefte van het personeel om wel of niet thuis te werken en ook sneller weer op kantoor zijn gaan werken.

In onderstaande grafiek zie je de ontwikkeling van de kantorenmarkt in 27 grote steden. De cijfers van vorig jaar worden vergeleken met de cijfers van 2019. Met het schuifje bovenin de grafiek kun je ook andere jaren bekijken. Ook kun je ervoor kiezen om het totaal aantal in gebruik genomen kubieke meters per stad te zien. (Verhaal gaat verder na grafiek)

Spannende tijd

Volgens Gerard Bakker, directeur vastgoedmanagement bij Lamberink Makelaars, is het nog even spannend hoe de kantorenmarkt zich de komende tijd gaat ontwikkelen. "Nu hebben bedrijven een afwachtende houding, maar hoe is dat straks? Neemt de vraag dan weer toe, of is dit een blijvend iets?", vraagt hij zich af.

Dynamis schrijft dat wanneer het weer mogelijk is om op kantoor te werken (in plaats van thuis te werken) de vraag naar kantoorruimte ook weer zal toenemen.

Aanbod daalt

Een gevolg van de dalende vraag naar kantoorruimte is dat het aanbod, voor het eerst in vijf jaar, stijgt. Dat aanbod is vorig jaar met 7 procent gestegen ten opzichte van het jaar ervoor. Landelijk, in ieder geval. Want in Assen is het aanbod juist gedaald. Dat komt vooral omdat in het centrum veel kantoorruimte omgebouwd is tot woonruimte, legt Bakker uit. Het aanbod daalt in Assen al langere tijd.