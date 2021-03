Nagelbijten voor stylist Janet zit er op, ze mag weer open

15 december staat in haar geheugen gegrift. "Het was pats, boem, dicht en dat net voor de kerstperiode." Voor Koerts is kerst de meest drukke periode van het jaar. "Dan zitten we gewoon aan de vloeibare maaltijden en we gaan gewoon door met werken. Nu hebben we kerst in maart."

Koerts is vanochtend naar eigen zeggen 'platgebombardeerd' met appjes en belletjes van klanten en familie om haar succes te wensen.

Bekijk hier het verhaal van Janet Koerts: