Prut of pads, in welke kliko horen ze?

Koffiepads. Mogen die nou in de groene container, of moeten ze in de grijze kliko? Wat is het verschil met een gewoon filter vol koffieprut?

Karin van Goor uit Assen had genoeg van het twijfelen en stuurde haar vraag in naar Zoek het uit!.

Na een uitgebreide koffieproeverij kwam de redactie erachter dat het inderdaad een bijzonder ingewikkeld vraagstuk is. Daarom zochten we contact met Milieu Centraal, een voorlichtingsorganisatie die mensen praktische informatie geeft over milieu en energie in het dagelijks leven.

Koffie of thee?

Mariska Joustra van Milieu Centraal: "Een koffiepad hoort thuis in de grijze container, bij het restafval. Een ouderwets koffiefilter met koffieprut mag wel in de GFT-bak." Maar waar zit hem dan het verschil in? "In het filterpapier van koffiepads, en ook in de meeste theezakjes, is kunststof verwerkt. Daarom horen ze bij het restafval. Losse thee en koffie mag bij het GFT, maar spoel het vooral niet door de gootsteen."

Een simpel verhaal, zou je zeggen! Toch niet helemaal: "Er wordt gewerkt aan een Green Deal met fabrikanten. Als die rond is, dan worden de pads en theezakjes gemaakt zonder plastic. En dan mogen ze weer wél in de GFT-bak." Nog even afwachten dus. "Zodra die veranderingen erdoor zijn, zullen we dat breed communiceren zodat mensen weer weten wat in welke bak hoort", aldus Mariska Joustra.

Wat mag er allemaal in jouw kliko?

Vuilnisverwarring

Theezakjes en koffiepads zijn niet het enige huisvuil dat voor verwarring zorgt. Wat dacht je van een (leeg) nagellakflesje, het plastic netje dat om een kerstboom zit, een kapot theeglas, of een gebruikte pizzadoos met vetvlekken? Milieu Centraal heeft hiervoor een quiz ontwikkeld, zodat je kan zien of jij wél weet wat waar thuishoort. Deze quiz kun je hier doen.

Oei, kwam er uit dat je je nog wel wat kan verdiepen in afvalscheiding? Geen zorgen, je bent niet de enige. Joustra: "Daarom hebben we ook een website opgesteld waar je per afvalproduct kan kijken waar je het moet weggooien. Deze afvalscheidingswijzer is heel handig." Er is wel één nadeel: "Soms verschillen de adviezen per gemeente. Waar je iets bij de een in de glasbak moet gooien, hoort het bij een ander weer bij het restafval."

