Petitie tegen kernafval in Duitse zoutkoepels verspreidt zich als een olievlek

De dumping van radioactief afval in de zoutkoepels van de mijn in Asse (Rechten: archief RTV Drenthe/Helmholtz Zentrum München)

De petitie tegen de opslag van kernafval in Duitse zoutkoepels langs de grens van Groningen en Drenthe is bijna 2.000 keer ondertekend. Het initiatief van GroenLinks en de PvdA in Drenthe begon als Drentse petitie, maar heeft zich inmiddels verspreid over Groningen, Overijssel en Gelderland.

Zowel de provinciale als de gemeentelijke fracties van PvdA en GroenLinks hebben zich aangesloten. Dat laten de initiatiefnemers PvdA-Statenlid Peter Zwiers en GroenLinks-Statenlid Elke Slagt-Tichelman weten.

Tientallen kilometers verderop

De Duitse regering onderzoekt in welke zoutkoepels kernafval het best opgeslagen kan worden. De koepels in Dörpen, Lathen en Sögel in het Emsland zijn daarvoor in beeld. Die drie gemeentes liggen ter hoogte van Emmer-Compascuum, Ter Apel en Bourtange.

De zoutkoepels zijn allemaal gelegen in het noorden van Landkreis Emsland, op enkele tientallen kilometers over de grens. Daarnaast zijn zoutkoepels in beeld in Landkreis Leer, net over de grens bij Bad Nieuweschans. Ook zoutkoepels net over de grens in de Achterhoek en Twente zijn in beeld, in de regio's Bentheim en Münsterland.

Lobby tegen opslag ondergronds

De provinciale fracties van de PvdA en GroenLinks in Drenthe en Groningen zijn fel tegen de opslag, net als de fracties in de gemeenten Emmen en Westerwolde. De partijen willen met de petitie de Duitse autoriteiten oproepen om geen radioactief afval op te slaan in de koepels.

De partijen willen ook dat Gedeputeerde Staten (GS) van Drenthe een stevige tegenlobby opzetten, maar GS lijkt nog niet in die stand te staan. GS is wel tegen opslag van kernafval in Drentse. In antwoord op Statenvragen schrijft ze: "In Duitsland is een proces gaande, waarbij in het hele grondgebied van Duitsland wordt gezocht naar een geschikte locatie voor de eindberging van hoogradioactief afval. In heel Duitsland zijn 90 deelgebieden naar voren gekomen als potentiële opslaglocaties, waaronder de zoutkoepels langs de Noord-Nederlandse grens."

"Het tussenrapport gaat uitsluitend over geologische geschiktheid voor eindberging. Vervolgens zullen ook andere dan alleen geologische factoren mee beoordeeld worden, waaronder ruimtelijke ordening, afstand tot woonbebouwing, natuur en drinkwater. Wanneer deze fase afgerond is, zal duidelijk zijn of de zoutkoepels langs de grens dan in beeld zijn."

Waarom ondergronds?

Het is de vraag waarom de Duitse regering toch weer kijkt naar opslag in zoutkoepels. In de jaren '60 tot '90 van de vorige eeuw zijn in Asse (Nedersaksen) en Morsleben (Saksen-Anhalt) gigantische hoeveelheden radioactief afval in zoutmijnen met zoutkoepels opgeslagen die nu voor grote problemen zorgen. Maar de regering in Berlijn heeft haar besluit genomen: het Duitse hoogradioactieve afval moet en zal ondergronds worden opgeslagen.

De PvdA vindt dat je kernafval niet ondergronds in zoutkoepels moet opslaan. "Als er wat gebeurt, kun je er niet bij. En het gaat hier om hoog radioactief afval, dat pas over één miljoen jaar niet meer schadelijk is", zei Peter Zwiers eerder.

Tegen kernenergie

De PvdA en GroenLinks zijn tegen kernenergie. Kernenergie is extra actueel geworden nu VVD-lijsttrekker Mark Rutte heeft aangegeven een kerncentrale in de Eemshaven te willen bouwen. "We kunnen het simpelweg niet overzien wat we met het kernafval aan moeten", geven Zwiers en Slagt-Tichelman aan. "Duizenden jaren kernafval opslag, dat willen we toch niet nalaten aan generaties na ons."

De Statenleden gaan half maart de petitie overhandigen.

