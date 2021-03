Tennisclub in Hoogeveen heeft grootse plannen: 'Sportpark op de schop'

De vereniging wil de lening van 225.000 euro gebruiken om de tennisbanen te vervangen. De huidige banen voldoen al een tijd niet meer aan de eisen en veiligheid voor verantwoord sporten. Daarnaast wil de club ook een nieuwe padelbaan aanleggen. De totale investering is 280.000 euro. Via de regeling 'stimulering bouw en onderhoud sportaccommodaties' (BOSA) krijgt de vereniging een gedeelte subsidie.

Voorzitter Vincent Martijn kan zijn geluk niet op. "We zijn heel blij dat het is gelukt, we kunnen nu bouwen aan iets moois."

Renovatie

De plannen om te renoveren liggen al een tijdje klaar. "We zijn al vijf jaar met de gemeente in gesprek om een toekomstbestendig sportpark te realiseren", vertelt Martijn. "Doormiddel van een kritische brief van de Koninklijke Nederlandse Lawn Tennis Bond (KNLTB) kregen we te horen dat de velden nog net kunnen." De huidige banen zitten volgens de bond op de grens van ontoelaatbaarheid.

Het is de bedoeling dat de tennisbanen eerst een andere ondergrond krijgen. "De club heeft nu een eigen tennisschool, je merkt dat er behoefte is om competitiever te worden", vervolgt de voorzitter. "Dat lukt niet met de huidige banen. Die zijn financieel, maar ook technisch afgeschreven. Daarom kiezen we voor een smashcourt ondergrond."

Smashcourt is beter tegen weersomstandigheden bestand dan gravel, maar lijkt qua speeleigenschappen op kunstgras.

De kooi waarin padel wordt gespeeld (Rechten: RTV Drenthe / Wouter Westerveld)

'Groen licht'

Op de vraag wanneer de renovatie kan starten is Martijn terughoudend. "We hebben groen licht gekregen. Het enige probleem waar we nu tegenaan lopen is de verlenging van de pachtovereenkomst met de gemeente." De pacht is namelijk flink gestegen ten opzichte van de vorige overeenkomst. "Het is op dit moment onacceptabel en totaal niet in verhouding. Daarom hebben we een brief gestuurd naar de gemeente."

Volgens de voorzitter staan de aannemers in de startblokken. "Alles is in principe gereed, alleen de akte moet nog naar de notaris. Ik denk dat ze dit voorjaar nog wel kunnen beginnen met renoveren."

Opmars padel

De leden van de tennisvereniging schreeuwen al enige tijd om een derde padelbaan. In 2018 liet de club al twee tennisbanen verbouwen om padel te kunnen spelen. "Beide banen zijn 60 procent van de dag bezet. We zien dat de sport zorgt voor stabilisatie van het ledenaantal. We zitten al een aantal jaren rond 400 leden." Toch is de voorzitter kritisch. "Het moet voor de vereniging geen middel worden voor ledengroei. De tendens de afgelopen jaren is dat het ledenaantal bij tennisclubs daalt. Onze vereniging moet stabiel zijn, de groei komt vanzelf."

Padel ontstond in de jaren 60 in Mexico en is bezig met een grote opmars in Nederland. Het spel bestaat uit een combinatie tussen tennis en squash. Het veld is iets kleiner dan bij tennis en heeft glazen achterwanden. Om de zijkanten staat een hek. Het grootste verschil met tennis is dan ook dat de bal steeds weer terug het veld op stuitert, waardoor je veel langere rally's hebt.