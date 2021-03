Acht coronapatiënten overleden in Drenthe, 130 nieuwe besmettingen

De sterfgevallen zijn mogelijk niet allemaal van de laatste 24 uur. Soms worden ze later gemeld, waardoor ze later in de gegevens van de Rijksdienst voor Volksgezondheid en Milieu terechtkomen.

Nieuwe besmettingen en een ziekenhuisopname

Ook meldt het RIVM 130 nieuwe coronabesmettingen in Drenthe. Het gaat om mensen die tussen gisterochtend en vanochtend 10 uur positief zijn getest. Het hoogste aantal nieuwe besmettingen (44) werd geregistreerd in Emmen, waar ook iemand in het ziekenhuis is opgenomen. In Coevorden kwamen er twintig besmettingen bij en in Midden-Drenthe veertien. In de rest van de gemeenten lag dat aantal lager.

Het totaal blijft onder het daggemiddelde, dat op 137 ligt. Ook is het aantal minder dan gisteren, toen er 162 positief geteste Drenten bij kwamen.

Aantal besmettingen, ziekenhuisopnames en overlijdens als gevolg van het coronavirus (bron: RIVM, 03-03-2021)

Gemeente Besmettingen Ziekenhuisopnames Overlijdens Aa en Hunze 969 (+1) 5 20 (+5) Assen 2301 (+9) 41 13 (+1) Borger-Odoorn 1046 (+6) 21 13 Coevorden 2022 (+20) 44 26 Emmen 5777 (+44) 101 (+1) 61 (+1) Hoogeveen 3325 (+10) 60 40 Meppel 1467 (+6) 20 24 Midden-Drenthe 1403 (+14) 27 23 Noordenveld 1004 (+5) 18 24 (+1) Tynaarlo 1027 (+4) 15 20 Westerveld 602 (+2) 12 17 De Wolden 1216 (+9) 24 20 Onbekend 45 0 0

Landelijke besmettingscijfers

Voor de derde keer in een week tijd werden in heel Nederland meer dan vijfduizend positieve coronatest geregistreerd door het RIVM. De afgelopen 24 uur kwamen er 5090 nieuwe besmettingen bij. Vóór deze week is het aantal een maand lang niet boven de vijfduizend geweest.

Er kwamen de afgelopen week gemiddeld 4658 positieve tests per dag bij. Dat is het hoogste gemiddelde sinds eind januari.

Het aantal sterfgevallen steeg met 48. Dat is wel aanzienlijk lager dan op eerdere woensdagen werd gemeld. Sinds het begin van de uitbraak zijn 1,1 miljoen Nederlanders positief getest. Van 15.704 mensen is zeker dat ze met corona zijn overleden. De werkelijke aantallen besmettingen en sterfgevallen liggen hoger.

Ziekenhuizen

Na drie dagen van stijgingen is het aantal coronapatiënten in Nederlandse ziekenhuizen weer wat gedaald. Zij behandelen momenteel 1946 mensen vanwege covid-19, de ziekte die door het coronavirus wordt veroorzaakt. Dat zijn er 38 minder dan gisteren, maakte het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) bekend.

Op de verpleegafdelingen liggen nu 1397 coronapatiënten, 47 minder dan gisteren. De druk op de intensive cares is de laatste dagen wat opgelopen. Momenteel liggen daar 549 mensen met covid-19, negen meer dan gisteren. Dat aantal schommelt al weken tussen de 500 en 550.

Het LCPS verwacht door de oprukkende Britse variant van het coronavirus dat het aantal patiënten in de ziekenhuizen de komende periode wel verder stijgt.