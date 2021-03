GGD Drenthe heeft geleerd van coronajaar en is klaar voor meer vaccinaties

Dat het coronavirus opdook in Drenthe was voor de GGD geen enorme verrassing. "We zagen natuurlijk wat er gebeurde in Azië en Oostenrijk. Het was niet zo zeer de vraag of het virus hier naartoe zou komen, maar vooral wanneer", vertelt jeugdarts Jac Korsten van de GGD Drenthe.

Corona in Drenthe

Bijna vanaf het eerste uur was Korsten erbij toen in Dalen de eerste Drent besmet bleek met SARS-CoV-2: het virus dat de ziekte covid-19 kan veroorzaken. Het verzamelen van informatie over het nieuwe coronavirus werd topprioriteit voor de GGD.

Korsten: "We probeerden zo snel en goed mogelijk een beeld te krijgen van waar we mee te maken hadden. We zijn gestart met bron- en contactonderzoek en hebben geprobeerd de mensen te informeren om ervoor te zorgen dat het virus zich zo min mogelijk zou verspreiden."

Veel schouders

Om het virus zo vroeg mogelijk op te sporen, opende de GGD overal in het land teststraten, voornamelijk voor tests vanuit de auto. In Drenthe kwam de eerste straat in april bij het kantoor van de GGD in Assen. In de maanden die daarop volgden kwamen er ook straten in Emmen, Meppel en Hoogeveen. Om al dat opsporen en testen goed te kunnen uitvoeren, had de gezondheidsdienst een hoop nieuwe medewerkers nodig.

Op de schouders van al die medewerkers kwam veel terecht, erkent manager infectiebestrijding Marjon Feenstra van de GGD Drenthe. "Met elkaar zijn we door een moeilijke periode heen gegaan waarin veel van mensen werd gevraagd. Ze moesten lange dagen maken met onzekerheden en richtlijnen die steeds iets anders waren. We hebben veel van onszelf en elkaar gevraagd", zegt Feenstra.

Geleerde lessen

Iets waar de GGD veel van heeft geleerd tijdens de eerste golf van het coronavirus is de manier waarop er werd omgegaan met verpleeghuizen. Om de bewoners zo goed mogelijk te beschermen gingen de deuren lange tijd op slot. Ouderen maar ook mensen met een verstandelijke beperking konden hun familieleden alleen nog maar zien vanachter glas of een plastic scherm. "Die strikte maatregelen, die bedoeld waren de bewoners te beschermen, waren misschien uiteindelijk wel slechter voor hen dan het virus. We deden het met de kennis van toen, maar achteraf hadden we dat misschien toch anders moeten doen", vertelt Korsten.

Drenthe doorstond de eerste golf relatief rustig. Op 1 mei zijn 476 Drenten besmet geraakt en zijn 31 provinciegenoten overleden aan covid-19. Terwijl de maatregelen versoepelden en veel Drenten genoten van hun zomer, maakt de GGD zich al op voor de tweede golf. Met een belangrijk verschil ten opzichte van de eerste helft van het jaar: er was meer kennis over het virus. Korsten: "We wisten in de zomer dat die tweede golf eraan zat te komen, alleen - wederom - de snelheid ervan niet. Wat we wel wisten is hoe belangrijk de hygiënemaatregelen en het houden van afstand zijn."

Heldere boodschap

Erg lastig bleek het om mensen ervan te overtuigen om regelmatig de handen te wassen en de anderhalve meter afstand te bewaren. Korsten: "Verandering van gedrag is één van de moeilijkste dingen die er is. Om dat tussen de oren te krijgen bij iedereen, dus bij jezelf ook, is nog steeds erg van belang." Daarbij kwam ook de groeiende beweging van mensen die de maatregelen maar onzinnig vinden of zelfs helemaal niet in het bestaan van het virus geloven. Korsten: "We hebben geleerd dat het brengen van een heldere en consistente boodschap ontzettend belangrijk is. Daar hebben we ons erg op gefocust."

Tijdens de tweede golf steeg het aantal besmettingen voor het eerst ook in Drenthe naar een kritiek punt. Maar ook kwam er voorzichtig goed nieuws: wereldwijd waren farmaceuten dichtbij de levering van de eerste vaccins. Vanwege de komst van de vaccins en het hogere aantal besmettingen - en een oplopend aantal coronatests - opende de GGD Drenthe vlak na de jaarwisseling het eerste test- en vaccinatiecentrum van onze provincie.

Vaccinbusje

Op de parkeerplaats van het TT Circuit in Assen verrees een enorme tent met daarin genoeg ruimte om per week 32.000 mensen te testen of te vaccineren. Manager Feenstra is nog steeds ontzettend trots op de grote test- en vaccinatiestraat. "Er was helemaal niets toen we hier voor het eerst kwamen kijken, maar binnen twee weken stond deze fantastische tent er. Nog steeds als ik mensen door de tent zie lopen, zie ik de bewondering voor dat we dit hier neer hebben kunnen zetten", zegt Feenstra.

Het moment dat het busje met de eerste vaccins van fabrikant Pfizer/BioNTech de parkeerplaats van het TT Circuit op kwam rijden, is voor Feenstra een groot lichtpunt geweest tijdens de coronacrisis. "Ik weet nog heel goed dat het busje hier kwam aanrijden met de vaccins. In de beeldvorming was het heel groot, maar in de praktijk was het doosje met de vaccins maar heel klein. Inmiddels begint het bijna normaal te worden, maar nog steeds als de koerier aan komt rijden denk ik 'yes!'"

'Kom maar op'

De maximumcapaciteit van 32.000 test of prikken per week wordt alleen nog steeds niet helemaal benut en dat is best balen voor de GGD Drenthe. Korsten: "Dat is nog wel een zorg van mij, want het gaat ons nog steeds niet snel genoeg. We willen meer vaccins, maar dat is een politieke keuze." Manager Feenstra vult hem aan: "We hebben grote locaties in Assen en Emmen én er komt er nog eentje in Hoogeveen bij. Wij zijn er klaar voor, dus kom maar op met die vaccins."

