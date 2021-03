Broedseizoen op het Aekingerzand vervroegd

Het broedseizoen is voor een aantal vogels al begonnen. Op het Aekingerzand is het gezang van de boom- en veldleeuweriken al te horen, er wordt al gebaltst. Omdat vogels steeds vroeger in het jaar broeden, past Staatsbosbeheer specifiek voor het Aekingerzand de periode van het broedseizoen aan.

De start van het broedseizoen is voor dit jaar vastgesteld op 1 maart. Dat is twee weken eerder dan voorgaande jaren. Aan het eind van de broedtijd zijn er ook veertien dagen bij gekomen: de periode loopt nu tot 1 september. Dit is om de soorten die vroeger of juist later broeden, zoals de nachtzwaluw, te beschermen.

Rust voor de vogels

Tijdens het broedseizoen zijn honden niet toegestaan in het gebied. Ook zijn er een aantal regels opgesteld om de kwetsbare grondbroeders meer ruimte te geven, zoals de tapuit. Deze vogel is een van de Natura 2000-soorten waarvoor het Aekingerzand speciale betekenis heeft. Het is de enige plek in het binnenland waar nog tapuiten broeden. In de Kale Duinen broedt de tapuit vooral in rottende boomstobben of in andere holten.

Ze zijn erg kwetsbaar voor verstoring. Veel broedsels gaan verloren doordat ouders hun jongen niet meer durven te voeren. Dit omdat bezoekers te dichtbij het nest komen. Ook worden er regelmatig per ongeluk nesten vertrapt en steken honden, ook al zijn ze aangelijnd, graag hun neus in de holtes.

Succesvolle aanpak

In samenwerking met Vogelbescherming Nederland zijn daarom een aantal beschermingsmaatregelen genomen. Bezoekers wordt gevraagd alleen op de gemarkeerde wandelroutes te blijven. Picknicken op de begroeide duintopjes en langs paden is niet toegestaan. Oude beheerwegen en schapenpaadjes, die juist aantrekkelijk zijn als broedlocaties, worden afgesloten voor het publiek. De zandvlakte en de onbegroeide zandduinen, waar de Kale Duinen zo om bekend staan, blijven wél toegankelijk voor recreanten. Staatsbosbeheer biedt met bankjes op mooie plekken de bezoekers een alternatief.

Met deze aanpak lag het broedsucces vorig jaar hoger dan in voorgaande jaren. Om bezoekers wat meer achtergrondinformatie te geven over de vogels komen er bij de ingangen van het Aekingerzand informatiepanelen. De boswachters en vrijwilligers van Staatsbosbeheer zijn er bovendien geregeld om vragen te beantwoorden.

Spartelvijver en losloopgebieden voor honden

Met de hond wandelen kan wel in andere gebieden van het Drents-Friese Wold. In het algemeen geldt: aan de lijn. In de hondenlosloopgebieden aan de randen van het Nationaal Park Drents-Friese Wold mag de hond los op de paden. Het is voor de baasjes wel opletten dat ze geen wilde dieren en schapen opjagen of andere bezoekers lastigvallen. Ook is er een spartelvijver voor viervoeters ten noorden van het Canadameer.

Lees ook: