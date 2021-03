Djammen: CYNN werkt het liefst alleen en dat gaat prima

Multi-instrumentalist

CYNN, oftewel Cynthia Weiss, getogen in Annen, wonend in Haren, speelt alle instrumenten zelf. Op het podium neemt ze ze op een een zogeheten looppedaal. Een apparaat wat stukjes muziek opneemt en repetitief afspeelt. Op die manier ontstaat er een nummer. "Ik maak het mezelf ook elke keer moeilijker, want er is een drumpad bijgekomen, waar ik de drumsounds uithaal", vertelt CYNN. "Er is een synthesizer bijgekomen en een basgitaar, dus ik ben ook heel veel aan het wisselen." Tijdens haar act weet ze feilloos alle knopjes te vinden. "Het zijn eigenlijk gewoon danspasjes. Ik heb de clicks gewoon in mijn voeten zitten en hoe meer ik dat doe, hoe meer het van nature gaat."

Geen band

"Ik heb heel lang in een band gespeeld en toen dat stopte heb ik heel lang geen muziek gemaakt." Toch begon Cynthia de muzikale draad weer op te pakken. Ze kocht op enig moment een loopstation om wat meer te kunnen. "Jammen met jezelf, zonder dat ik naar een repetitieruimte hoef", legt ze uit. Ze raakte zo vertrouwd met die manier van spelen, dat ze er haar handelsmerk van heeft gemaakt. "Tot het moment dat ik echt denk: nu heb ik armen en benen te kort en kan ik niks mee bespelen, dan wordt het misschien een keertje tijd om er iemand bij te nemen, maar zolang ik het alleen kan doen vindt ik het wel erg gaaf om het alleen te blijven doen."

Hit the north

"Ik ben geselecteerd voor Hit the North en daar ben ik heel erg blij mee", vertelt ze. Het talentontwikkelingstraject van Eurosonic Noorderslag selecteert ieder jaar een aantal artiesten uit het Noorden die een jaar lang worden klaargestoomd voor een professionele carrière. "Achter de schermen doe je heel veel, je krijgt veel coaching, je ontmoet nieuwe mensen. Op deze manier kan ik, omdat ik ook in mijn eentje ben, mijn netwerk verbreden en verder groeien." Uiteindelijk staan alle uitverkorenen uit het Noorden volgens jaar op Eurosonic in Groningen.

Komende weken besteedt Djammen aandacht aan alle Drentse deelnemers van Hit the North.