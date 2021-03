Assen wil zevenhonderd woningen en minder auto's in binnenstad

De gemeente Assen wil de komende vijftien jaar zevenhonderd nieuwe woningen bouwen in het centrum van de provinciehoofdstad. Parkeerplaatsen maken plaats voor binnentuinen en de auto is in de toekomst 'te gast'.

Dat staat in het meest recente ontwerp van de nieuwe binnenstadsvisie van de gemeente Assen. Daaruit blijkt verder dat de gemeente wil afrekenen met leegstand en een hoop bomen wil planten.

Winkels maken plaats voor woningen

Dat de gemeente het winkelgebied compacter wil maken, was al bekend. Van de 100.000 vierkante meter winkeloppervlakte, moet uiteindelijk 60.000 overblijven. Op de plek van die winkels moeten de zevenhonderd nieuwe woningen komen. Om dat voor elkaar te krijgen, wil de gemeente de lucht in door appartementengebouwen tot vier verdiepingen te bouwen. Daarnaast is Assen van plan leegstaande winkelpanden om te bouwen tot woningen.

Ieder deel van het stadscentrum krijgt in het plan een duidelijke functie. Winkelen gebeurt rondom het Koopmansplein, op de Brink kun je terecht voor koffie met gebak en de Markt wordt de hotspot voor het uitgaansleven. Voor de dagelijkse boodschappen kun je nog terecht in winkelcentrum Triade.

Woonwinkels

Voor het nog niet zo lang geleden geopende winkelcentrum Cité, waar nu onder meer supermarkten Jumbo, Lidl en de MediaMarkt zitten, heeft de gemeente andere plannen. De supermarkten moeten op termijn verdwijnen en plaatsmaken voor bijvoorbeeld woonwinkels of keukenzaken

Het midden- en kleinbedrijf (mkb) moet vooral wijken in de aanloopstraten van het centrum. De Rolderstraat, Groningerstraat en Oudemolenstraat zijn in het ideale plaatje van de gemeente in 2030 plekken waar mensen wonen en werken, maar niet meer gaan eten of shoppen. Het gebied tussen de Brink en de Vaart is gereserveerd voor kunst en cultuur.

Binnentuinen

Groen is verder het sleutelwoord in de gemeentelijke plannen. Bijna elke straat rondom en door het centrum wordt een soort Unter den Linden, met bomen aan weerszijden en in de volledige lengte van de wegen. Fietsen of elektrische scooters zullen de straten gaan domineren. De auto wordt slechts een gast in de binnenstad.

De parkeerplaatsen aan de Weiersstraat en het Mercuriusplein verdwijnen in de plannen en maken plaats voor binnentuinen. Daarvoor moeten wel (delen van) de panden waarin nu nog winkels zitten tegen de vlakte. Aan de noordkant van het Koopmansplein wil de gemeente een doorsteek aanleggen richting cultuurcentrum DNK. Ook aan de Menning, het Dreuplein en tussen de Groninger- en Oudestraat verdwijnen parkeerplaatsen om plaats te maken voor groen. En je auto? Die mag in één van de parkeergarages rondom de binnenstad.

Coronacrisis

Opvallend is dat de gemeente de effecten van de coronacrisis niet heeft meegenomen in de nieuwe binnenstadsvisie. Volgens wethouder Mirjam Pauwels is dat bewust, omdat de binnenstadsvisie een plan voor de lange termijn is. Pauwels: "Als de crisis achter de rug is, willen we klaarstaan. Door hier nu in te investeren kunnen we straks sterker uit de crisis komen."

De plannen voor de binnenstad moeten nog goedgekeurd worden door de gemeenteraad. Volgende week donderdag bespreekt de raad de herziene binnenstadsvisie, 20 mei valt een definitief besluit. Inwoners kunnen in de tussentijd online hun mening geven over de visie of kunnen zich aanmelden voor één op één-wandelingen waar je met de gemeente kan praten over de toekomst van de binnenstad.

