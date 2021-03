Winkels weer open: 'Het voelt net alsof ik jarig ben'

"Ik ben heel blij dat we weer een beetje kunnen. Ik stond vanmorgen op en het voelde net alsof ik jarig was, zo blij was ik dat ik mijn klanten weer mag ontmoeten", zegt Van den Eng lachend. En net zoals een jarige trakteert, krijgen de klanten van Monique vandaag ook wat lekkers.

De rekken hangen helemaal vol met de nieuwe voorjaarscollectie; de zomerkleding zit nog in dozen. "Leveranciers gingen gisteren ineens massaal uitleveren. Dat kon ik allemaal niet kwijt", zegt ze.

Meer dan een tijdvak mag

Bij dameskledingwinkel Leef in Meppel staan al veel afspraken gepland voor de komende dagen. "Er is ontzettend veel belangstelling voor. Sommige mensen boeken een dubbele afspraak zodat ze uitgebreid kunnen passen. Voor aankomende week heb ik nog wel wat plekjes open, maar het loopt al aardig vol", zegt eigenaar Alinde Hekman.

Klant Riëtte Smit was vandaag toevallig vrij en had op sociale media al langs zien komen dat ze online een afspraak kon maken. En dat deed ze dan ook meteen. "Ik word wel blij van die vrolijke kleuren in de nieuwe voorjaarscollectie."

Voelt ze zich niet een beetje verplicht om iets te kopen? "In de nieuwsbrief staat dat er absoluut geen verplichting is om iets te kopen en ook bij het maken van de afspraak wordt het vermeld, maar het voelt toch een beetje zo. Ze komen hier speciaal voor mij en ik ben hier alleen. Maar het is voor mij geen enkel probleem. Ik ga hier met een tas vol weg", lacht ze.

Veel restanten

Er is nog wel de bittere nasmaak van de afgelopen maanden, want veel winkels hebben heel veel voorraad over. Leef heeft ook een webshop, dus hier valt het mee met de overgebleven voorraad, al is het wel meer dan anders.

Hokus Pokus heeft nog tweederde over van de vorige collecties. "Dat mag allemaal naar een opkoper, of het gaat voor een klein prijsje weg. Het had ook niet langer moeten duren dat we open mochten. Ik schrik van de verhalen over winkels om me heen die omvallen in Assen. Als er nog een lockdown komt, weet ik niet of ik het red", zegt ze.

"Nu ik weer op afspraak open mag, kan ik weer een beetje omzet draaien. Maar ik hoop dat we gauw weer helemaal open mogen en weer zoals normaal kunnen draaien", aldus de eigenaar van de kinderkledingwinkel.