Miljoeneninvestering voor huisvesting kindcentra Midden-Drenthe

De gemeente Midden-Drenthe wil miljoenen steken in de huisvesting van kindcentra. Kinderen op peuterspeelzalen, in de kinderopvang en het basisonderwijs moeten straks naar één plek om te 'ontmoeten, spelen, leren en bewegen'.

Dat staat in een plan van de gemeente, waarin ook staat beschreven en hoe en wanneer schoolgebouwen klaar worden gemaakt voor de toekomst. De afgelopen periode zijn al een aantal kindcentra gerealiseerd.

"Met dit plan hebben we inzichtelijk gemaakt op welke manier we in de komende twintig jaar onze onderwijshuisvesting willen vormgeven", zegt wethouder Erjen Derks van Midden-Drenthe. De uitvoering van de plannen kost 23,6 miljoen euro. Volgens Derks is de gemeente bereid fors te investeren.

Besluit gemeenteraad

De bedoeling is dat als eerste de G.A. de Ridderschool en de Beatrixschool in Beilen op hetzelfde adres te vinden zijn. "De planvorming daarvoor start zo snel mogelijk om in 2023 over te kunnen gaan tot realisatie", aldus de gemeente. In 2025 is het de beurt aan de Bosvlinder in Hooghalen en voorbereidingen voor nieuwbouw van de Eshorst in Beilen beginnen in 2026.

De gemeenteraad moet nog een besluit nemen over het beschikbaar stellen van de benodigde 23,6 miljoen euro.