Studenten KLM Flight Academy maken eerste vlieguren sinds lockdown

Op de luchtvaartschool stoomt KLM toekomstige piloten klaar voor een loopbaan in de cockpit van de karakteristieke blauwwitte vliegmachines. Doordat de vlieglessen niet mochten, hebben de studenten een achterstand opgelopen. En die uren moeten worden ingehaald.

Verschil met rijles

Dat de vlieglessen net als bijvoorbeeld auto- en motorrijlessen werden verboden door de coronamaatregelen, zinde Mark Gerritsen maar niets. Hij moest als hoofd trainingen met lede ogen aanzien hoe alle vliegtuigen aan de grond bleven. Er zit volgens hem een duidelijk verschil tussen het lesgeven in een auto en een vliegtuig. "Onze studenten volgen hier hun opleiding en wonen op het terrein in onze eigen huisvesting. In dat opzicht zou je dat kunnen zien als een huishouden", vertelt Gerritsen.

Dat zag de regering helaas voor de aspirant-vliegeniers toch anders. Daardoor missen de studenten de broodnodige vlieguren. Dat het vlieglesverbod nota bene in de winter gold, was extra zuur voor de vliegschool. Gerritsen: "Een verplicht onderdeel van de studie is dat je een bepaald aantal vlieguren in het donker maakt. Na acht uur mogen we hier niet meer vliegen, dus zijn we op de winter aangewezen voor die nachtelijke vluchten."

Meer vliegtuigen, meer overlast

Er zit dus voor de piloten in spé niets anders op dan de komende tijd extra veel te vliegen om de verloren uren in te halen. Juist in de avonduren wordt het drukker in het luchtruim rondom Eelde. De studenten vinden dat niet zo erg, maar omwonenden zullen er minder blij mee zijn. Gerritsen: "We doen er alles aan om overlast te beperken voor de omgeving. Denk aan het spreiden van vliegbewegingen over de hele regio en het vermijden van woonkernen. Tegelijkertijd kunnen we de geluidsoverlast niet helemaal tot nul terugbrengen en als er meer vliegtuigen zijn, dan zal dat wel merkbaar zijn." De extra studiekosten van de studenten komen voor rekening van de KLM, zegt Gerritsen.

De fracties van de Partij voor de Dieren in de Drentse en Groningse Provinciale Staten hebben inmiddels vragen gesteld aan de Gedeputeerde Staten over de toename van het aantal lesvluchten. De partij is bang voor herrie en milieuvervuiling door de uitstoot van de trainingsvliegtuigen. Statenlid Thea Potharst meent daarnaast dat 'alles erop wijst' dat studenten van de vliegschool vanwege de afname van vliegverkeer door de coronacrisis waarschijnlijk nooit een baan als piloot zullen krijgen.

Na corona

Dat laatste weerlegt trainingshoofd Gerritsen, mede omdat de KLM er een direct financieel belang bij heeft dat de studenten slagen. Leerlingen die slagen voor hun examen, krijgen in principe een baan aangeboden bij KLM. Wie niet wordt aangenomen, krijgt volgens Gerritsen zijn of haar collegegeld terug. Gerritsen: "Wij leiden piloten op voor de lange termijn. De verwachting is dat in 2023 en 2024 het vliegverkeer zich weer heeft hersteld en dan hebben we ook piloten nodig. Ook omdat een aantal huidige piloten dan mogelijk met pensioen is gegaan."

Kritiek op de luchthaven is van alle tijden, ook nu in de aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen later deze maand. Als het aan GroenLinks ligt, sluit het vliegveld definitief en komen er huizen op de plek waar nu de landingsbaan is. Maar een sluiting is volgens Gerritsen funest voor de toekomst van de Nederlandse pilotenopleiding. Gerritsen: "In Nederland is eigenlijk maar één vliegveld waar je uitstekend kunt trainen en dat is Eelde. Andere vliegvelden zijn echt te druk om lesverkeer te kunnen afhandelen en de faciliteiten als baanverlichting en luchtverkeersleiding zijn hier."

Een sluiting van Groningen Airport Eelde zou volgens het hoofd trainingen mogelijk betekenen dat de KLM piloten op andere plekken in Europa moet gaan opleiden of daar piloten vandaan moet gaan halen. "Ik denk dat we het met z'n allen belangrijk vinden dat we veilig de lucht in kunnen met goedgetrainde vliegers. Als we die op Eelde niet meer kunnen trainen, wat is dan het alternatief?", vraagt Gerritsen zich hardop af.

