Provincie Drenthe wil met 'coalitie' 2,5 miljard voor ontwikkeling waterstof

Er is voldoende draagvlak in de politiek voor gezamenlijke afspraken over waterstof in de energietransitie. Dat vindt een zogeheten 'waterstofcoalitie', een verbond van 38 organisaties met onder meer de provincie Drenthe.

Zij bieden aan het nieuw te vormen kabinet een 'breed gedragen pact voor de ontwikkeling van de Nederlandse waterstofketen'. Hiermee kan de 'besluitvorming over waterstof versneld worden, om het Nederlandse klimaat- en energiebeleid toekomstbestendig te maken'.

Het doel is om uiteindelijk de uitstoot van CO2 te verminderen en de zware industrie te verduurzamen. Ook moet energie duurzaam opgewekt worden. Volgens de coalitie is de volgende kabinetsperiode van doorslaggevend belang in de energietransitie en de ontwikkeling van de waterstofketen. "Niet eerder kon waterstof op zoveel draagvlak in verkiezingsprogramma's rekenen. Het is nu zaak die gedeelde visie te vertalen in daadkrachtig beleid."

2,5 miljard euro

De 38 organisaties stellen onder meer dat de industrie moet overstappen op waterstof. "Hiervoor is een overheidsinvestering nodig van 2,5 miljard euro, gemiddeld 500 miljoen euro per jaar. Dit betekent dat het kabinet zich ook hard moet maken voor meer duurzame elektriciteit." Tegenover die overheidssteun staan toezeggingen van bedrijfsleven en infrastructuuraanbieders, beiden vertegenwoordigd in de coalitie.

De coalitie is een initiatief van netbeheerders, industriepartijen, energiebedrijven, overheden, natuur- en milieuorganisaties en wetenschappers.