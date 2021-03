'Positie PVV-raadslid Kuilder staat niet ter discussie'

Dat laat fractievoorzitter Nico Uppelschoten desgevraagd weten. "Wat mij betreft hoeft hij niet op te stappen. Ik meng me liever ook niet in problemen in de relationele sfeer. Dit heeft verder geen bal met de partij te maken."

Kuilder is dinsdag door de rechtbank veroordeeld tot een werkstraf van vijftig uur voor het stalken van zijn ex-vriendin Patricia Pol. Pol is raadslid in Almelo voor Forum voor Rechts. Kuilder stuurde in oktober en november 2019 en in maart vorig jaar een groot aantal berichten naar Pol. Volgens Kuilder deed hij dat in de hoop dat ze weer bij elkaar zouden komen. Hij moet Pol een schadevergoeding van 1500 euro betalen.

'Spijtig'

"Het is spijtig dat dit zo voor de rechter moet komen en dat twee ex-geliefden dit voor de rechtbank bestrijden", vervolgt Uppelschoten. "Ik begreep ook dat hij in hoger beroep gaat, dus dan wachten we dat af. Ik vind het wel jammer dat de uitspraak net twee weken voor de verkiezingen komt."

Burgemeester Eric van Oosterhout bestempelt de beoordeling van Kuilder als vervelend. "Als raadsleden hebben we allemaal een voorbeeldfunctie naar de samenleving toe. Er wordt altijd naar ons gekeken, dus dit slaat ook weer terug op ons."

Van Oosterhout heeft dinsdagavond nog app-contact gehad met Kuilder. "Ik heb hem even gevraagd hoe het ging." In de komende dagen of weken wil Van Oosterhout nog met het PVV-lid om tafel voor een persoonlijk gesprek.

'Hij kan wat dat betreft gewoon aanblijven'

Zijn positie als raadslid staat echter niet ter sprake, meldt Van Oosterhout. "In juridische zin staat een veroordeling zijn raadswerk niet in de weg. Hij kan wat dat betreft gewoon aanblijven. Het is aan hemzelf en zijn fractie om daarover te beslissen."

Het is niet de eerste keer dat Van Oosterhout in gesprek gaat met een raadslid van de Emmer PVV na een gerechtelijke uitspraak. Raadslid Martijn Storm splitste zich af nadat hij veroordeeld werd voor het doen van een valse aangifte in de zomer van 2019. Van Oosterhout verzocht het raadslid toen met klem om op te stappen. In december van dat jaar diende Storm alsnog zijn ontslag in.

'Ander geval'

Een zelfde verzoek gaat hij niet neerleggen bij Kuilder. "Bij Storm ging het werkelijk buiten alle perken, aangezien Storm praktisch nooit aanwezig was tijdens raadsvergaderingen. Tom daarentegen is een actief lid van de gemeenteraad." Uppelschoten noemt de kwestie Storm een 'ander geval'. "En het is uiteindelijk aan de PVV in Emmen om te beslissen over zijn positie."

De politieke carrière van Kuilder is op zijn minst stormachtig te noemen. Hij trad aanvankelijk aan als fractievoorzitter van de Emmer PVV, maar werd uit de fractie gezet omdat er volgens zijn collega's niet met hem samen te werken viel. Hij behield zijn zetel en ging verder als eenmanspartij Voor Emmen Voor Nederland. Begin 2020 volgde weer een hereniging met zijn oude partij, die in totaal drie zetels in de gemeenteraad heeft.

Beraden op hoger beroep

Fractievoorzitter Edwin Rixtum en Sonja Kort van de Emmer PVV waren beiden niet bereikbaar voor een reactie.

Wilke Koopmans, de advocaat van Tom Kuilder, laat weten dat het helemaal nog niet zeker is dat Kuilder in hoger beroep gaat. "Daar hebben wij twee weken de tijd voor en die tijd gebruiken wij ook om dat af te wegen."

