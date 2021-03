Stercore hoopt nog dit voorjaar te starten met bouw eerste mestvergasser van Drenthe

Stercore hoopt nog dit voorjaar de eerste schop in de grond te kunnen steken voor de bouw van een mestvergasser op het Emmtec-terrein in Emmen. Momenteel speelt er nog een rechtszaak, maar Hans Jansen van Stercore hoopt dat er dit voorjaar uitspraak wordt gedaan.

Milieudefensie zocht vorig jaar januari de rechter op vanwege de komst van de mestvergasser. Volgens Milieudefensie kloppen de stikstofberekeningen die zijn overlegd niet. Zolang de zaak speelt ontbreekt het de initiatiefnemers aan de benodigde vergunning.

Verwachting was dat de juridische gekissebis vorig najaar beslecht zou zijn. Maar de zaak loopt nog steeds, aldus Jansen. "Het beroepschrift ligt nog steeds onder de rechter. Er is sprake geweest van veel vertragingen en uitstel. Corona heeft ons ook niet veel geholpen."

Jansen verwacht dat binnen zes weken de zaak eindelijk behandeld wordt. "Alles waar Milieudefensie vraagtekens bij heeft geplaatst, kunnen wij weerleggen." Volgens Jansen blijft de mestvergasser keurig binnen alle gestelde normen. De opening van de vergasser in najaar 2022 is daarom nog steeds een haalbare kaart, zegt hij

Eerste in Drenthe

De mestvergasser zou bij groen licht de eerste in Drenthe zijn. Met het initiatief is een investering gemoeid van 45 miljoen euro. Op jaarbasis moet de fabriek bijna tweehonderdduizend ton droge mest per jaar verwerken tot natuurlijke bodemverbeteraars en 25 tot 30 miljoen kubieke meter groen gas. Voor de aanlevering van de mest is al een overeenkomst gesloten met loonbedrijf Meilof in Smilde, die ook de aanvoer regelt.

Emmtec, huishoudens of brandstof

Afhankelijk of Stercore SDE-subsidies kan krijgen, wordt het gas gepompt in het reguliere net of wordt het Emmtec-terrein afnemer. "Het industriepark kan met het groene gas voor bijna een derde worden verduurzaamd."

Mocht Stercore naast de subsidies grijpen, overweegt het bedrijf het gas om te zetten naar een hoogwaardige brandstof: Bio-LNG. "Met dat product kunnen wij ook overal terecht. Elke olie- en benzinemaatschappij heeft daar baat bij. Net als groen gas is dit een markt die niet verzadigbaar is."

Hoogeveen

Jansen verwacht dat de fabriek in Emmen 35 tot 40 banen gaat opleveren. Zodra Emmen goed in de steigers staat, wordt er werk gemaakt werk van een tweede fabriek bij Hoogeveen. Goed voor nog eens 25 tot 30 banen, aldus Jansen. "Mogelijk openen we binnen vijf jaar zelfs een derde fabriek, maar dan in het midden van het land."

Omwonenden hoeven overigens niet te vrezen voor stankoverlast. Een vergasser is geen mestvergister. "Bovendien is stankoverlast wettelijk niet toegestaan bij een installatie als deze." Ook al sta je met je neus straks tegen het gebouw aan, je ruikt niets, beweert Jansen. "Het lossen van de mest gebeurt inpandig. Er ligt niets buiten. Mensen die in de buurt wonen zullen er dus niets van merken."

Peanuts

Het gebouw van de mestvergasser beslaat een oppervlakte van 70 bij 120 meter. De hoogte ligt op 11 meter. "We worden dus niet groter dan een gemiddelde Intratuin. In vergelijking met andere panden op het Emmtec-terrein is dat peanuts."

Lees ook: