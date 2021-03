Meer drugslabs in Drenthe gevonden, ook meer drugsafval

In totaal werden er in Nederland 108 laboratoria door de politie ontmantelt, blijkt uit een politierapport. Dat zijn er achttien meer dan een jaar eerder. Het gaat om laboratoria waar synthetische drugs worden gemaakt, zoals xtc en crystal meth.

Meer afval

De andere provincies waar in 2020 meer labs werden opgerold dan een jaar eerder zijn Groningen, Overijssel, Utrecht, Noord-Holland, Noord-Brabant en dus Zeeland. In Noord-Nederland en Limburg is daarnaast een stijging te zien van het aantal dumpingen van drugsafval, terwijl dat landelijk afneemt. "De stijging in Noord-Nederland kan liggen in het feit dat er in die regio meer geproduceerd wordt", meldt de politie. In Drenthe werden vijf dumplocaties aangetroffen, vier meer dan in 2019.

Drugslabs in Drenthe (Bron: Landelijk overzicht Synthetische Drugs 2020)

Jaar Aantal aangetroffen productielocaties Aantal dumplocaties 2020 6 5 2019 2 1 2018 5 4 2017 3 1 2016 2 0

Meer meth

De cijfers van de politie gaan over productielocaties van synthetische drugs, inbeslagnames van een gereed product tellen niet mee. De coke-manege in Nijeveen, waarbij cocaïne uit steenkool werd gehaald, zit dus niet in deze cijfers. In Drenthe werden geen nieuwe opslaglocaties voor synthetische drugs gevonden, de laatste keer dat dat gebeurde was in 2018.

"Het is lastig aan te geven of het toegenomen aangetroffen labs en opslaglocaties (landelijk, red.) betekent dat de productie van synthetische drugs is gestegen", zegt Max Daniel, landelijk portefeuillehouder Drugs. "We weten immers niet wat we missen." Volgens de politie is vooral de stijging in het aantal gevonden methlabs in Nederland opvallend. Dat aantal steeg van negen naar 32.

