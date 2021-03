Strafzaak tegen Ruinerwold-vader stopgezet, Gerrit Jan van D. komt vrij

De 68-jarige Gerrit Jan van D. predikte jarenlang zijn eigen geloof, waar hij zijn negen kinderen aan onderwierp. Het gezin woonde in Overijssel en Meppel. Vanuit Meppel ontvluchtten de oudste drie kinderen het gezin. In 2010 vertrekt van D. met zes kinderen naar een boerderij aan de Buitenhuizerweg in Ruinerwold. De kinderen zijn niet ingeschreven bij de basisadministratie en bestaan op papier niet.

Het gezin woont tot oktober 2019 in Ruinerwold. Dan neemt een van de zoons de benen en vraagt bij een lokale kroegbaas om hulp. De politie wordt gebeld en die ontdekt het gezin in de afgelegen boerderij.

Vrijheidsberoving

De zelfbenoemde aartsvader wordt verdacht van jarenlange vrijheidsberoving en mishandeling van alle kinderen, en van seksueel misbruik van twee van de oudste kinderen. Toen het gezin in oktober 2019 werd ontdekt, werd ook klusjesman Josef B. (59) opgepakt. Hij wordt verdacht van vrijheidsberoving. De zaak tegen hem loopt nog.

Met het stopzetten van het proces tegen Van D. komt hij ook op vrije voeten. Hij is van plan om weer samen met zijn vijf jongste kinderen te gaan wonen. Dat is tegen de wens van de oudste vier kinderen. Drie van hen ontvluchtten het gezin al voor zij naar de boerderij in Ruinerwold vertrokken. Zij maken zich grote zorgen om hun jongere broer en zusjes. Omdat de kinderen meerderjarig zijn, kunnen zij volgens de rechtbank gaan en staan waar zij willen.

Beroerte

"Gebleken is dat de verdachte in 2016 een beroerte heeft gehad", zei de rechtbank. "Als gevolg daarvan functioneren zijn hersenen niet goed meer, is hij halfzijdig verlamd en is het zicht- en spraakvermogen aangetast. Is de verdachte fit genoeg om de zaak te volgen? Deze vraag is al vaker aan orde gesteld door de verdediging", zo zei de rechter.

"In deze zaak is het Openbaar Ministerie (OM) niet ontvankelijk verklaard. Juridisch betekent dat dat het OM het recht wordt ontnomen om de verdachte te vervolgen. Dat betekent dat de rechtbank in feite de zaak niet in behandeling neemt en dus ook niet kan beoordelen. Daarmee komt er een eind aan deze zaak", licht persrechter Marcel Wolters toe. Dat is overigens ook op verzoek van de verdediging en het OM.

Geen eerlijk proces

De rechtbank volgt de conclusies van de deskundigen dat Gerrit Jan van D. de zaak niet goed kan volgen. "Hij kan zich niet verweren tegen vervolging. We kunnen niet inschatten of hij de zaak kan volgen. We denken niet dat hij in staat is om met zijn raadsman te overleggen en daardoor geen goeie verdediging kan voeren."

Door het stopzetten van de zaak komt Gerrit Jan van D. op korte termijn vrij. De beslissing is definitief. De rechtbank gaat er vanuit dat de geestelijke toestand van de Ruinerwold-vader op termijn niet zal verbeteren. Dat betekent dat de zaak ook niet in de toekomst wordt voortgezet. Tegen de man zijn nu alle aanklachten komen te vervallen.

Dat is tegen de wens van de vier oudste kinderen. Maar daar draait het volgens de rechtbank niet om. "Het gaat er nu echt om of de verdachte een eerlijk proces kan krijgen en daar is het antwoord nee op." De kinderen kunnen hier niet tegen in hoger beroep. Eventueel kunnen zij wel een civiele procedure aanspannen.

Lees ook: