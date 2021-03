Jongste zoon Ruinerwold: 'Ik ben geen slachtoffer'

"Wel willen wij zeggen dat het ons tegenvalt hoe onze situatie onder handen is genomen. Stel je eens voor: Je huis wordt zomaar op een ochtend binnengevallen door een tiental politiemannen. Als je vraagt of je mag blijven wordt je een ja beloofd maar nog geen paar uur later moet je uit huis. Je vader wordt gearresteerd en daar waar je je hele leven contact had, is er ineens maanden niks. Alle dieren waar je jaren voor gezorgd hebt verlies je zonder vergoeding. Al je honderden planten waar je dagelijks voor zorgde ben je kwijt. De fruitbomen die eindelijk lekker fruit beginnen te geven zijn ineens je bomen niet meer. 10 jaar winst naar de knoppen. Al je spullen moet je een jaar missen en als ze dan terugkomen mist er van alles en niemand weet waar het is. In een jaar tijd moet je 15 keer verhuizen."

De hele verklaring van de vijf jongste kinderen is hier te lezen.

Hereniging met jongste kinderen

Advocaat Robert Snorn verwacht dat Gerrit Jan van D. in de loop van de dag de gevangenis mag verlaten. Hij wordt herenigd met zijn vijf jongste kinderen.

"Dit is het einde van de zaak", zegt Snorn. Hij noemt de uitspraak 'terecht'. "De rechtbank heeft gezegd dat mijn cliënt niet fit is, not fit to stand trial. Dat betekent dat hij geen eerlijk proces kan krijgen omdat hij niet in staat is zijn verdediging te voeren in een inhoudelijke zitting. Er zal een bevel komen tot onmiddellijke invrijheidsstelling. Dat betekent dat hij herenigd kan worden met zijn jongste 5 kinderen vandaag."

In de verklaring gaat de jongste zoon ook in op de hereniging met zijn vader. "Wij willen graag dat onze vader weer bij ons in mag wonen. Mijn vader heeft ons een gelukkig eerste deel van ons leven gegeven en nu geven wij hem graag een gelukkig laatste deel hier op aarde. Gaan we dan weer terug naar hoe het vroeger was? Nee. Want voor wie het nog niet duidelijk was: het was nooit ons ideaal om afgezonderd te leven. Maar je kinderen op een eigen manier opvoeden en legaal leven, gingen blijkbaar niet samen hier in Nederland."

Opluchting

Snorn heeft inmiddels ook zelf contact gehad met de vijf jongste kinderen, die in de boerderij in Ruinerwold woonden. Volgens hem zijn ze 'blij en opgelucht'. "Zij vinden dat ze een goede opvoeding hebben gehad van hun vader. En dat ze eigenlijk meer getraumatiseerd zijn door het feit dat ze uit de boerderij gehaald zijn, dan in de periode dat ze in de boerderij verbleven", zegt de advocaat.

"Zij hebben daar een gelukkige jeugd gehad. Zij vinden dat ze zijn opgeleid en opgegroeid tot volwassen, intelligente en creatieve kinderen. En ik kan dat bevestigen, want ik heb contact met ze, dat ze dat ook zijn.", zegt Snorn. "Ze zeggen: We snappen dat er een aanhouding is geweest. Maar als wij de keuze hadden gehad, hadden wij graag nog zo geleefd als wij leefden voor oktober 2019."

Bekijk hieronder het hele interview met advocaat Robert Snorn:

