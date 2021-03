Oudste kinderen Van D. balen dat 'gruweldaden' niet berecht worden

De oudste kinderen zaten bij elkaar en hadden via FaceTime contact met advocaat Corinne Jeekel. "Je zag allerlei emoties door hen heen gaan", vertelt Jeekel. De rechtbank in Assen oordeelde dat Gerrit Jan van D. niet vervolgd wordt, omdat hij na een beroerte niet in staat is de zaak inhoudelijk voldoende te volgen.

Gruweldaden

"Ze zijn niet helemaal verrast, maar het blijft ontzettend jammer dat de gruweldaden die zij hebben moeten doormaken geen strafrechtelijk oordeel krijgen", zegt Jeekel. "Ze hebben ook wel ergens begrip. Ze begrijpen de overwegingen van de rechtbank en het Openbaar Ministerie, ze zijn niet over een nacht ijs gegaan. Maar of het echt zo is of vader Gerrit Jan van D. niet in staat is het proces te kunnen volgen, daar ligt twijfel bij hen."

Dat er nu duidelijkheid is, is ook wat waard volgens Jeekel. "De blik kan naar de toekomst. Maar die blik is wel met zorg omgeven, vanwege de toekomst van de jongste kinderen." De jongste kinderen, die werden aangetroffen in de boerderij in Ruinerwold, willen weer met hun vader gaan wonen. Van D. komt vandaag vrij. "Het is te hopen dat de vader niet op dezelfde wijze in staat zal zijn om het leven van de jongste vijf te gaan beheersen. Die zorg is er zeker."

Of het gelegde contact tussen de jongste en oudste kinderen blijft bestaan, kan Jeekel niet zeggen.

