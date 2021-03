Biochron maakt plaats voor waterpartijen bij ingang Rensenpark Emmen

Het Biochron bij de ingang van het Rensenpark wordt momenteel gesloopt, omdat het volgens de gemeente sterk verouderd is en vooral veel energie kost. Het gebouw behouden, is volgens het college te duur.

Ruim vijf miljoen euro

De kelders worden omgetoverd tot multifunctionele ruimtes voor kunst en cultuur, zo staat te lezen in het plan van aanpak dat het college van Emmen deze week heeft vastgesteld. Hierbij moet gedacht worden aan expositieruimtes. Ook wordt de entree van het Rensenpark aangepakt. Emmen wil hiervoor 5,5 miljoen euro uittrekken, zo bleek tijdens de begroting vorig jaar. Hiermee is de ontwikkeling van de overige ruimte, los van het CBK, nog niet meegenomen.

"We hebben geen rekening gehouden met zowel de kosten als met de mogelijke opbrengsten. Dus dat moet gaandeweg blijken. Het kan meevallen of tegenvallen", zegt wethouder Jisse Otter. "We hebben nog geen rekening gehouden met mogelijke huuropbrengsten."

Het Centrum Beeldende Kunst (CBK) krijgt hierin een nieuwe tentoonstellingsruimte. In november 2016 nam de gemeenteraad unaniem een motie aan waarin opgeroepen werd om het CBK onder te brengen in het Rensenpark. Momenteel zit het tijdelijk in het Afrikahuis.

'Mooie kans om park ander aangezicht te geven'

"Dit is een heel mooie kans om het aanzien van het park aan de voorkant een heel ander aangezicht te geven", aldus Otter. "Tegelijkertijd is het een nieuwe impuls voor de broedplaats op het gebied van kunst, cultuur en innovatie, die het is al is in de bestaande gebouwen." Ook wordt er nog gesproken over een tweede ingang tussen villa Lindenhof en het Hospershuis in.

De kelders van het voormalige Biochron zijn 2200 vierkante meter. Iets meer dan de helft daarvan 1164 vierkante meter, is bedoeld voor het CBK als expositieruimte. "Dat betekent dat we een enorme ruimte overhouden. Dat zou op termijn beschikbaar kunnen komen voor partijen en organisaties op het gebied van kunst en cultuur. En dan in de breedste zin van het woord", legt wethouder Robert Kleine van cultuur uit.

Potentiële huurders hebben zich al gemeld bij de gemeente en daar worden gesprekken mee gevoerd. Andere geïnteresseerden kunnen zich ook bij de gemeente melden. Zo is er ook gesproken met het Drents Museum over een eventuele dependance.

Biochron gaat tegen de vlakte (Rechten: RTV Drenthe/Janet Oortwijn)

Eerste schetsen zijn klaar

Het definitieve ontwerp moet nog uitgewerkt worden. De eerste schetsen zijn inmiddels gemaakt. "Het moet één waterpartij worden, met een soort van kubussen met liften en trappen. Want je moet toch naar beneden de kelders in", vertelt Otter. De gemeente verwacht dit jaar nodig te hebben voor het verdere onderzoek naar de mogelijkheden en het definitieve ontwerp. De verwachting is dat in 2022 en 2023 verbouwd gaat worden.

Sloop duurt tot september

Tot september wordt het huidige Biochron gesloopt. De kelders bevinden zich met name onder het voormalige atelier van kunstenaar Ingo Leth. Volgens Jisse Otter worden deze netjes afgedekt. "Of we dit met een tijdelijk hek gaan doen of iets dergelijks is nog bekend. We willen het wel netjes afwerken. Want ik hoop dat we dit najaar nog wel activiteiten in het Rensenpark hebben, dan moeten de bezoekers niet tegen een bouwput aankijken."

Lees ook: