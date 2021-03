Kritische brief aan Rutte krijgt honderden reacties

De oproep van demissionair minister-president Mark Rutte aan VVD-leden om een extra donatie te doen voor de verkiezingscampagne is bij de Asser ondernemer Ellen van Acht in het verkeerde keelgat geschoten.

Ze stuurde een kritische oproep terug aan Rutte en deelde deze via sociale media. De stortvloed aan reacties die haar brief opleverde, zag Van Acht niet aankomen. "Daar ben ik best van geschrokken, maar soms vind ik het belangrijk dat je je uitspreekt."

Ellen van Acht maakt deel uit van het Asser familiebedrijf waar schoenenzaken Ziengs en Scapino onder vallen. Het is een zware tijd voor de winkelbranche, zegt de onderneemster. "Als alle winkels dicht zijn, is het logisch dat iedereen in de retailsector het ongelooflijk zwaar heeft. Natuurlijk wordt er wel wat online gecompenseerd, maar dat maakt het sluiten van winkels nooit goed, het is gewoon heel pittig."

'Oneerlijk en niet samen'

Vol verbazing las Ellen van Acht dan ook de oproep voor extra steun aan de VVD van partijleider Mark Rutte. "Ik besloot daarom hem terug te schrijven dat wij ook echt zijn steun nodig hebben. Het kabinet belooft eerlijke steunmaatregelen, maar die zijn er niet. Iedereen moet overleven, dan het is het niet netjes om extra geld te vragen. Het gaat er nu om wat je nodig hebt om deze tijd door te komen. En dat zouden we samen doen."

Mark Rutte stuurde mij deze mail. Dit is mijn reactie. Ondernemers zijn keihard bezig om de crisis het hoofd te... Posted by Ellen Van Acht on Wednesday, March 3, 2021

Beeldvorming

Wat de onderneemster vooral zorgen baart is de beeldvorming. "Men geeft iedereen de indruk dat getroffen ondernemers in coronatijd voldoende gesteund worden. Veel kiezers geloven dat ook en ik wil onder de aandacht te brengen dat we op dit moment niet zover zijn."

"We vinden het allerbelangrijkste dat de winkels snel weer open kunnen", zegt Ellen van Acht. "We hebben goede protocollen. We hebben daar heel veel werk aan besteed om aan het kabinet iets voor te leggen wat veilig is. Ik denk dat er met veilig winkelen veel meer mogelijk is en dat is mijn oproep. Ik heb het op een nette manier geschreven, maar wel heel duidelijk."

Reactie van Rutte?

Via Twitter, Facebook en LinkedIn kreeg Ellen van Acht honderden reacties, vooral steunbetuigingen. Daar is de onderneemster blij mee, maar het gaat haar natuurlijk vooral om één reactie: "Een antwoord van Mark Rutte, nee, dat is er nog niet."