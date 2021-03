Restaurant De Beren in Emmen gaat er komen, maar wanneer?

Restaurantketen De Beren nam eind 2019 de drie vestigingen van Het Postkantoor in Meppel, Hoogeveen en Emmen over. De eerste twee openden vorig jaar zomer. De Emmer vestiging zou ruim een jaar geleden ook beginnen aan de verbouwing. Maar het bleef er stil.

Vooral corona gooide roet in het eten, vertelt woordvoerder Marjolein Mens van De Beren. Door het virus moest ook De Beren voor lange tijd al zijn restaurants sluiten. Financieel hakte dat er in, aldus woordvoerder Marjolein Mens. "In het verleden begonnen we al met de verbouw en zochten vervolgens naar een franchisenemer."

Verschil maken

"Door corona hebben we minder werkkapitaal. De risico's zijn te hoog en de banken werken minder snel mee", aldus Mens. "Vandaar dat we nu eerst iemand willen vinden die de zaak wil runnen. Als deze persoon ook zelf geld wil inbrengen, kan dat een verschil maken. Daarna starten we de verbouw."

De werving is inmiddels al gestart, maar er lopen nog geen trajecten met een ondernemer. Voor de exploitatie zijn zeker 40 tot 45 medewerkers nodig.

Er bestaat verder geen twijfel bij de keten over de opening van de horecazaak. "Het is een topplek en die zullen we niet opgeven. De Beren komt naar Emmen. We weten alleen nog niet wanneer."

Stadsbrouwerij vervalt

Het Postkantoor zou oorspronkelijk 1200 vierkante meter gaan vullen in het kantoren- en horecacomplex aan het Raadhuisplein. De Beren heeft dit na de overname in goed overleg met verhuurder teruggeschroefd naar rond de 600. Het oorspronkelijke plan om een stadsbrouwerij te integreren in de vestiging is komen te vervallen.