Assen onderzoekt rol in onteigening Joodse eigendommen tijdens WOII

De gemeente Assen laat onderzoek doen naar de onteigening van Joodse eigendommen tijdens de Tweede Wereldoorlog en de periode daar vlak na. Assen wil weten of er belasting is geheven op huizen waar Joodse eigenaren geen toegang meer toe hadden.

Aanleiding is een onderzoek van het tv-programma De Monitor, dat de rol van gemeenten aan de orde stelde bij de onteigening en doorverkoop van Joods bezit. Assen wil nu meer inzicht krijgen in de rol die het speelde tijdens de Tweede Wereldoorlog.

In Amsterdam en Den Haag werden Joden, die na de oorlog terugkeerden, gevraagd om met terugwerkende kracht erfpacht en belasting te betalen over huizen die niet in hun bezit waren. In vastgoedboeken van de Duitse bezetter staan 71 woningen in Assen geregistreerd die zijn onteigend en doorverkocht.

Grond onteigend

Het Drents Archief voert het onderzoek voor de gemeente uit. "Het onderzoek blijft overigens niet beperkt tot de 71 vermelde woningen. Bij het Drents Archief is ook bekend dat in de Tweede Wereldoorlog gronden van Joodse eigenaren in Assen-Oost zijn onteigend. Ook hier wordt onderzoek naar gedaan", meldt de gemeente Assen.

"We willen inzicht krijgen in onze rol. Dat zijn we verplicht aan de betrokken Joodse eigenaren en hun nazaten", zegt wethouder Mirjam Pauwels, die niet kan zeggen wanneer het onderzoek klaar moet zijn. "We willen daarvoor de tijd nemen. Het moet grondig gebeuren."

