Een jaar lang corona en de horeca: 'Hopen dat we overleven'

Maar pas op 1 juni mogen de deuren onder strikte voorwaarden weer open. En na een goede zomer moeten cafés en restaurants op 15 oktober opnieuw dicht. Het stemt ondernemers in de horeca somber. Vooral omdat niet duidelijk is wanneer de zaken weer open mogen.

Slapeloze nachten

"Die uitzichtloosheid is het ergste wat er is. Dat je niet weet waar je aan toe bent. Daar lig ik gewoon wakker van", zegt Ronald Obbes eigenaar van Grand Café 't Wapen en mede-eigenaar van café Lodewijk Napoleon 1809 in Assen.

De steunmaatregelen helpen wel iets, al dekken die lang niet alle kosten. Gelukkig rekent de verhuurder maar de helft van de huur. Dus het is niet dat een faillissement dreigt voor Obbes. "Ik houd het nog wel even vol. Maar alles waar ik jaren voor heb gewerkt, ben ik kwijt. Alle reserves zijn op. Ik heb zelf geen salaris. Ik heb gelukkig goede mensen om me heen en ik klaag niet, maar ik vind het wel spannend."

Tekst loopt door onder de video

Voor eigenaar Joost Hepkema van restaurant Hartenlust in Havelte zijn de druiven extra zuur. Hij nam het restaurant over op 1 januari 2020. "Er zijn dagen dat ik denk: hoe moet het nu verder? Dan is het heel deprimerend. Maar als ik in het weekend de afhaal doe met collega's in de keuken, dan maken we er ook wel weer het beste van."

De eerste lockdown was nog te doen. Maar de tweede keer valt hem zwaarder. "Als ze zouden zeggen: de horeca mag over een aantal weken weer beginnen, dan heb je iets om naartoe te leven. Die tweede lockdown is alleen maar uitstel. We moesten in oktober dicht en misschien mochten we met de kerst open en misschien op 17 januari open. Het is nu februari en ik denk niet dat we in maart open mogen. Ik hoop op april, maar als ze zeggen juni, dan kijk ik daar ook niet vreemd van op. Dat gaat dan wel heel pijn doen."

Positief blijven nodig

De zaak sluiten is voor hem geen optie. "Ik heb geen keuze. Als ik ermee op zou houden, dan denk ik dat ik meer problemen zou hebben dan alleen maar zakelijke schulden. Ik hoop dat we die schulden in de toekomst weg kunnen poetsen. Als we straks weer open mogen zullen we hard moeten werken om die nog steeds oplopende schuld weg te werken."

Hepkema is niet de persoon om bij de pakken neer te gaan zitten. "Ik hoop dat we over twee jaar kunnen zeggen: weet je nog toen met corona? Dat we daar dan een goed glas wijn op drinken dat we het hebben overleefd met het bedrijf", lacht hij. Al is het wel de lach van een boer met kiespijn.