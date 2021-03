Twee coronapatiënten overleden, 137 nieuwe besmettingen

Het RIVM meldt twee nieuwe sterfgevallen. Het gaat om patiënten uit de gemeente Coevorden en Westerveld die zijn overleden aan de gevolgen van het coronavirus. Verder werd een coronapatiënt uit de gemeente De Wolden opgenomen in het ziekenhuis.

Het hoogste aantal nieuwe besmettingen is wederom geregistreerd in de gemeente Emmen: het zijn er vandaag 37. Na Emmen waren de meeste besmettingen in Coevorden (24), Assen (17), Hoogeveen (11) en Noordenveld (11).

Aantal besmettingen, ziekenhuisopnames en overlijdens als gevolg van het coronavirus (bron: RIVM, 04-03-2021)

Gemeente Besmettingen Ziekenhuisopnames Overlijdens Aa en Hunze 973 (+4) 5 20 Assen 2318 (+17) 41 13 Borger-Odoorn 1047 (+1) 21 13 Coevorden 2046 (+24) 44 27 (+1) Emmen 5814 (+37) 101 61 Hoogeveen 3336 (+11) 60 40 Meppel 1471 (+4) 20 24 Midden-Drenthe 1408 (+5) 27 23 Noordenveld 1015 (+11) 18 24 Tynaarlo 1033 (+6) 15 20 Westerveld 609 (+7) 12 18 (+1) De Wolden 1226 (+10) 25 (+1) 20 Onbekend 45 0 0

Landelijke besmettingscijfers

Landelijke noteerde het RIVM 4161 nieuwe besmettingen. Dat zijn er minder dan het gemiddelde van de afgelopen week, dat op 4532 positieve tests per dag staat. Het RIVM registreerde 33 aan covid-19 gerelateerde sterfgevallen.

Sinds het begin van de uitbraak zijn ruim 1,1 miljoen Nederlanders positief getest. Van 15.737 mensen is zeker dat ze aan corona zijn overleden. De werkelijke aantallen besmettingen en sterfgevallen liggen hoger.

Ziekenhuizen

De ziekenhuizen in Nederland behandelen weer iets minder coronapatiënten dan een dag eerder. Momenteel liggen 1923 mensen in een ziekenhuis vanwege Covid-19. Dat zijn er 23 minder dan gisteren en 61 minder dan op dinsdag.

Op de verpleegafdelingen liggen nu 1384 coronapatiënten. Dat is een daling van 13 ten opzichte van woensdag. Sinds dinsdag is het aantal patiënten op die vleugels met zestig gedaald. Het aantal patiënten op intensive cares daalde van 549 naar 539. Dat aantal is behoorlijk stabiel, al ongeveer een maand schommelt het tussen de 500 en 550.

Ziekenhuizen namen afgelopen etmaal 198 nieuwe coronapatiënten op, tegen 226 op woensdag en 280 op dinsdag. In de afgelopen week belandden gemiddeld 212 nieuwe coronapatiënten per dag op een verpleegafdeling of intensive care. Dat gemiddelde daalde voor het eerst in een week.