Eis: 5 jaar cel en tbs voor dodelijke ‘explosie van geweld’ in Nietap

Voor doodslag op Klaas Sanneman in Nietap heeft het Openbaar Ministerie 5 jaar cel geëist en tbs met dwangverpleging tegen Dylan H. uit Groningen. Volgens het OM mishandelde H. Sanneman op 9 april zo ernstig dat het slachtoffer vijf dagen later in het ziekenhuis overleed.

Dat deed de Groninger (48) volgens het OM samen met een buurman van het slachtoffer. Die 39-jarige verdachte pleegde in augustus afgelopen jaar zelfmoord in de gevangenis.

Drinken en blowen

Beide mannen waren in de nacht van 9 april bij Sanneman thuis, waar het eerst gezellig was. Ze dronken bier en rookten joints. Toen de buurman met H. even naar zijn huis ging, waarschuwde hij Sanneman dat hij niet de laatste joint mocht oproken. Even later toen de twee terug kwamen, bleek dat Sanneman de joint wel had opgerookt. Daarna ging het mis.

Volgens de overleden verdachte was H. de meest agressieve van hun tweeën. Hij schopte en sloeg het slachtoffer meerdere keren op het hoofd en in de buik. Daarna ging de buurman op een tafeltje op hem zitten en sloeg hij naar eigen zeggen ook een paar keer.

Wijzen naar elkaar

Maar H. blijft erbij dat de overleden buurman juist veel agressiever was. Zelf had hij het slachtoffer twee schoppen 'onder de kont' gegeven en een klap. De officier van justitie hecht meer waarde aan de verklaringen van de overleden verdachte. Die gaf aan dat H. steeds opnieuw begon te trappen en te slaan en dat de mannen tussendoor nog bier dronken.

"Een explosie van geweld", noemde de officier het geweld in het huis van de al kwetsbare Sanneman, die drugsverslaafd was en een slechte gezondheid had. "Een weerloze man, die ze uiteindelijk voor dood hebben achtergelaten. Ze dronken verder bij de buurman en gingen frituren, terwijl het slachtoffer bloedend op de grond in zijn huis lag."

Anoniem 112 gebeld

Nadat H. naar eigen zeggen nog een aantal keren bij Sanneman, die een vriend van hem was, is wezen kijken, belde hij uiteindelijk rond half tien die ochtend 112. Hij gaf anoniem door dat in een woning in Nietap een zwaargewonde man lag. Sanneman werd niet veel later gevonden en naar het UMCG gebracht. "Geen plek op zijn lichaam was bespaard gebleven", aldus de officier.

Even later werd H. in de buurt van het huis opgepakt en de verdachte buurman thuis. Hij lag inmiddels te slapen. Aanvankelijk verklaarden beide mannen dat ze het slachtoffer buiten hadden gevonden en dat hij van zijn fiets was gevallen. Sanneman overleed vijf dagen later, zonder dat hij bij kennis was geweest. Hij stierf aan hersenletsel, die volgens de patholoog alleen veroorzaakt kan zijn door ernstig geweld.

