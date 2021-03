Vaccineren kan snel in Emmen, in Assen 'is het lastiger'

Mensen die een uitnodigingsbrief hebben gekregen voor een vaccin tegen het coronavirus, kunnen op korte termijn vooral terecht in Emmen. "Daar zien we veel lege plekken", zegt woordvoerder Linda van der Heide van de GGD Drenthe.

Op de vaccinatielocatie op het TT Circuit in Assen is de situatie anders. "Daar is het lastiger", aldus Van der Heide. Het kan voorkomen dat aan mensen die in de omgeving van Assen wonen, het voorstel wordt gedaan om een afspraak te maken in Groningen of Emmen.

De GGD wil benadrukken dat de situatie snel weer kan veranderen als een nieuwe lading vaccins deze kant op komt. In Drenthe worden zo'n duizend prikken per dag gezet, verspreid over beide locaties. De gezondheidsdienst is in staat om meer prikken te zetten, maar het aanbod van vaccins staat dat nog niet toe.

Verder reizen of langer wachten

Afspraken voor een prik worden gemaakt door de landelijke GGD. "Het uitgangspunt is dat mensen terechtkunnen op een locatie zo dichtbij mogelijk", zegt een landelijke woordvoerder. "Het kan voorkomen dat tijdslots al ingepland zijn, dan moet worden uitgeweken naar een andere locatie."

Daarvoor moeten de mensen dus langer reizen, al hoeft dat niet per se. "Een andere optie is dat er iets langer gewacht wordt, tot er weer meer vaccins zijn. We hopen natuurlijk dat we kunnen opschalen."

