Druk bij Meld Misdaad Anoniem door corona

Het is echter lastig om specifiek Drentse cijfers te geven omdat zij gekoppeld zijn aan de politie-eenheid Noord-Nederland, waar ook Friesland en Groningen onder vallen.

Ook zijn niet alle tips herleidbaar naar een specifieke locatie. Toch blijkt uit de cijfers wel dat in praktisch alle Drentse gemeenten een toename is. In Drenthe kwamen de meeste tips binnen over incidenten in Emmen (205) en Hoogeveen (70). De top vijf wordt volgemaakt door Assen (57), Coevorden (41) en Meppel (37).

Meldingsbereidheid door corona

De stijging komt volgens Marc Janssen van Meld Misdaad Anoniem vooral door corona. We zitten met z'n allen meer thuis en daardoor zien we meer. Maar er spelen ook andere dingen, vermoedt de woordvoerder van de tiplijn. "Januari en februari waren nog normaal, maar daarna nam het enorm toe. Het gaat ook niet alleen om zaken die je ziet als je thuis bent. Over de hele lijn nemen de meldingen toe."

"De meldingsbereidheid lijkt hoger, we zijn meer betrokken bij de samenleving. We hebben een gezamenlijk doel en daar hoort criminaliteit niet bij."

Al die tips hebben in Noord-Nederland geleid tot 425 aanhoudingen. Bij de opvallende Drentse zaken vinden we volgens de tiplijn de vondst van 100 kilo illegaal vuurwerk in Zuidlaren en vooral veel drugsgerelateerde criminaliteit.

Meld Misdaad Anoniem haalt ook een omvangrijke zaak aan uit 2018, waarbij vorig jaar celstraffen tot 3,5 jaar cel werden opgelegd voor het witwassen van miljoenen aan drugsgeld.

