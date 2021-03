Meppel is dit jaar soepel met aanvragen subsidie

Subsidieaanvragen worden nog wel getoetst aan de standaard voorwaarden. Als dat in orde is, wordt er geen discussie gevoerd over de inhoud. Dan gaat de gemeente meteen over tot uitkeren. "In 2021 geven we organisaties de vrijheid om het geld anders te besteden als de coronasituatie daar om vraagt", vertelt Wethouder Jaap van der Haar.

Organisaties mogen gelden, die bijvoorbeeld aangevraagd zijn voor een specifiek evenement, dus gebruiken om tekorten te dichten. Daarbij hoeft men zich achteraf niet te verantwoorden. "Zo beperken we de administratieve handelingen voor de organisaties tot het minimum", aldus Van der Haar.

Onderscheid

Het besluit geldt voor iedereen, vult wethouder Robin van Ulzen aan. "Het maakt niet uit wie, of wat de subsidie heeft aangevraagd, daarin maken we geen onderscheid. Ons besluit geldt voor alle vrijwilligers en organisaties in onder andere de sport, cultuur, evenementen, welzijn, zorg, buurt en wijkinitiatieven. We vertrouwen erop dat de organisaties die subsidiegeld ontvangen, er goede dingen mee doen."

Vertrouwen

De gemeente legt daarmee de volledige verantwoordelijkheid bij de organisaties. "Hiermee spreken we als college het vertrouwen uit naar onze subsidiepartners", reageert wethouder Henk ten Hulscher. "In Meppel vertrouwen we op de kracht van de samenleving. Het besluit om op deze manier met de subsidiegelden om te gaan, past daarbij."

