Aa en Hunze: vier zorginstellingen zijn niet legaal bezig

De instellingen die volgens de gemeente nu niet aan de vergunningsplicht voldoen zijn Stichting Altijd Zorg en Phusis in Rolde, gezinshuis Ezri in Nieuwediep en Ipsumzorg in Deurze.

Dwangsommen

Het verhaal van Stichting Altijd Zorg en Phusis op 't Ruige Veld in Rolde is bekend voor de gemeente. Op 't Ruige Veld werd 24-uurszorg verleend, maar volgens de gemeente mag op die plek alleen dagbesteding plaatsvinden en was bewoning illegaal. Altijd Zorg heeft inmiddels meerdere dwangsommen aan de broek hangen. De laatste cliënten zijn in november vorig jaar vertrokken en de stichting heeft aangegeven te zullen stoppen met het aanbieden van zorg op 't Ruige Veld.

Phusis heeft wel een vergunning, maar er is met de gemeente een meningsverschil over het bestemmingsplan. De gemeente wil dat plan wijzigen en er duidelijk inzetten dat er enkel dagbesteding is toegestaan. Phusis gebruikt volgens de gemeente 'gedeelten van het perceel in strijd met het voorbereidingsbesluit' en zal na goedkeuring van het bestemmingsplan die nieuwe regels mogelijk overtreden.

Ezri en Ipsumzorg

De andere twee instellingen die niet aan de regels voldoen, Ezri en Ipsumzorg, zijn na de inventarisatie naar boven gekomen. Ipsumzorg heeft volgens de gemeente niet de juiste vergunning, terwijl er wel mensen met autisme of een licht verstandelijke beperking wonen. Voor die instelling is de gemeente een legalisatieonderzoek gestart, om te kijken of Ipsumzorg ondanks het overtreden van de regels door mag gaan met het verlenen van zorg.

Het gezinshuis van Ezri, waar kinderen en jongvolwassenen wonen met een licht verstandelijke beperking, voldoet niet aan het bestemmingsplan. Aa en Hunze is inmiddels bezig om het bestemmingsplan te wijzigen, zodat Ezri in Nieuwediep kan blijven.

Legaliseren

VVD-raadslid Richard Heling maakte zich in het verleden al druk over illegale zorgboerderijen in Aa en Hunze. Hij reageerde tijdens de gemeenteraadsvergadering van vanavond verbaasd op de ontdekking van nog twee instellingen die geen goede vergunning hebben. "Gaan we die nu ook legaliseren?", vroeg Heling zich hardop af.

Volgens burgemeester Anno Wietze Hiemstra gaat de gemeente inderdaad kijken of er alsnog een vergunning kan komen voor beide zorginstellingen, al vindt hij dat het wel binnen het beleid moet passen.

