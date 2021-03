Sportparken vaker last van vandalisme: 'Het is te gek voor woorden'

Van veraf zie je hier en daar grote lege plekken op de tribunes van HZVV. De voetbalclub uit Hoogeveen heeft al maanden last van vandalen. Die laten met name in het weekend grote hoeveelheden afval achter en slopen de stoeltjes op de tribunes. Voorzitter Henk de Jong is er ziek van. "We missen inmiddels zo'n dertig stoeltjes", zegt hij. "Het is een cliché, maar dat je dingen vernielt van een ander wil er bij mij niet in."

Crossmotoren

De voorzitter moet elk weekend weer met lede ogen toezien hoe er wéér ergens een brandje is gesticht of afval is achtergelaten. "Lege blikjes, wietzakjes of literpakken met frisdrank", somt hij op. "Als dat leidt tot verbroedering dan is dat prima, maar ruim het dan tenminste wel op. Een sportpark is er om met elkaar te sporten. Als je wil chillen kan dat ook heel goed op een andere plek."

Ook in Zwartemeer was het afgelopen weekend raak. Crossmotoren zorgden voor een ravage op een van de velden van Zwartemeerse Boys. Vrijwilligers waren uren bezig om de boel weer te repareren. "Dat vind ik nou het meest droevige aan dit soort acties", zegt voorzitter Dick Klein. "Verenigingen hebben al zoveel moeite om vrijwilligers aan zich te binden en dan moeten die ook nog klusjes doen waar ze helemaal niet voor zijn. We zijn ontzettend blij dat ze bereid zijn om de dug-out te repareren of het veld te herstellen, maar het is te gek voor woorden."

Verveling

De overlast neemt toe in coronatijd, merken de betrokkenen. Maar de verenigingen hebben weinig zicht op wie die overlast veroorzaakt. "We hebben het vermoeden dat het verschillende groepen zijn", zegt De Jong. "De jeugd verveelt zich schijnbaar door de beperkingen. Maar ze hebben niet in de gaten wat hun acties betekenen voor onze club." De voorzitter benadrukt dat iedereen welkom is op het park en ook de gezelligheid met elkaar mag opzoeken, mits de plek fatsoenlijk wordt achtergelaten.

Crossmotoren vernielden onlangs het veld van Zwartemeerse Boys (Rechten: RTV Drenthe)

Ergernis en frustratie

De club in Zwartemeer en die in Hoogeveen voeren gesprekken met de gemeente en politie, maar veel levert dat niet op omdat de prioriteiten bij die instanties ergens anders liggen. Hekken of bewakingscamera's zijn te duur en dat weegt niet op tegen het schadebedrag. "Het park zelf is best uitgestrekt", vertelt Klein. "Dan zou je overal camera's moeten plaatsen om de velden in de gaten te houden. Dat is te duur en ook onnodig. Het schadebedrag valt vaak wel mee. Het is vooral ergernis en frustratie die het bij ons oproept." Zwartemeerse Boys schakelt daarom burgerwachten in om wat vaker een ronde lopen langs de velden om eventuele herrieschoppers af te schrikken.

En de dug-outs liggen voorlopig op hun kant, want opnieuw plaatsen durft Zwartemeerse Boys niet aan. "Dan staan ze net weer een paar weken en gaan ze weer stuk. Niet te doen", besluit de voorzitter.