Hollandscheveldse oliehandelaar gaat volop inzetten op waterstof

Fieten, die nu 44 tankstations heeft in vooral de noordelijke provincies, gelooft dat waterstof de toekomst is. "De verwachting is dat binnen twee of drie jaar veel mensen zullen overstappen op waterstof. De energietransitie is volop bezig. Veel autofabrikanten hebben al aangegeven te willen stoppen met de gewone brandstoffen. Elektrisch is bezig met een opmars, maar een nadeel is het aantal kilometers dat je op elektriciteit kunt rijden. Dus voor de lange afstand is waterstof een oplossing."

Milieuvriendelijke waterstof wordt gemaakt met stroom van zonnepanelen en windenergie. Fieten denkt dat er voldoende groene stroom is als straks iedereen op waterstof zou gaan rijden. "Er wordt behoorlijk opgeschaald met zonneparken. Er komen veel windmolens bij. Ik zie daar nog geen probleem."

Prijs valt mee

Een nadeel van waterstof is dat het nog erg duur is. Maar volgens Fieten valt dat mee. "Waterstof is op dit moment nog vrij duur, maar om te tanken ligt het ongeveer op hetzelfde niveau als benzine en diesel. Een waterstofauto is duurder in de aanschaf. Voor het tanken betaal je ongeveer tussen de vijf en zeven euro per kilo en je hebt ongeveer vijf kilo nodig voor een volle tank. Ook heb je fiscale voordelen, zoals bijvoorbeeld lagere bijtelling."

Fieten wil ook bij bestaande tankstations waterstof verkopen voor personenauto's. "In Beilen gaan we dat dit jaar al doen. Nieuw-Amsterdam en Hoogeveen staan ook op de planning." Volgens Fieten kun je inmiddels heel Nederland door op waterstof, ook al moet je misschien nog even zoeken. "Je kunt nu op zes plekken waterstof tanken, dus er is al een klein netwerk. Met een beetje waterstofauto kun je al snel vijf- tot zeshonderd kilometer rijden, dus dat moet lukken."

Fieten zit al sinds hij achttien is in de oliehandel. "Ja, onze wereld verandert weer. Eerst gingen we van kolen naar vloeibare brandstoffen. Nu gaan we over naar elektrisch en waterstof. Uiteindelijk kunnen we waterstof ook vervoeren in tankwagens en naar de stations of andere afnemers brengen. De verandering biedt kansen en is ook leuk."