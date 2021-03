Minder spuiten in lelieteelt? Hoop gevestigd op sterkere soorten

Door lelievelden opnieuw in te delen kun je toe met minder gewasbeschermingsmiddelen (Rechten: RTV Drenthe / Tina Ruiter)

Lelietelers kunnen mogelijk minder gewasbeschermingsmiddelen gebruiken door meer robuuste leliesoorten te telen. Door resistente soorten bij elkaar te zetten kan er minder gespoten worden, wat in de buurt van woningen een groot voordeel is.

Dat zijn de uitkomsten van een onderzoek van stichting Regionaal Onderzoek Lelieteelt (ROL), die op een proefveld in Vledder experimenteerden met verschillende leliesoorten. "We zijn verrast door de verschillen in resistentie", zegt Dirk Osinga van ROL. Hij hoopt dat er geld beschikbaar komt voor vervolgonderzoek.

Vuur

In opdracht van de gemeente Westerveld werd onderzoek gedaan naar manieren om het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen terug te brengen. Omwonenden van lelieakkers strijden al jaren voor afname van het gebruik, de telers kunnen geld besparen door minder te spuiten.

In het onderzoek van het ROL werd gezocht naar soorten lelies die van nature beter bestand zijn tegen vuur, een schimmelziekte die bepalend is voor een goede bolopbrengst. Een deel werd wel bespoten en een deel niet. Osinga: "Je zag per soort verschil. De oriëntals bleven bijvoorbeeld lang groen." Bij een andere soort (LA-hybride) werden de onbespoten planten juist snel bruin.

Osinga wil het vervolgonderzoek richten op de leliesoorten die het meest worden verkocht. Als populaire soorten ook onderling verschillen in resistentie, kunnen er serieuze stappen worden gezet. "Nu staan veel soorten door elkaar, maar straks kun je de minder gevoelige soorten bij elkaar zetten aan de rand van een perceel", zegt Osinga. "Je kunt dan toe naar maatwerk in het spuiten. We hebben nu een indicatie dat dat kan."