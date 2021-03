Stelling: Ik wil overdag weer 130 kilometer op de snelweg kunnen rijden

Bijna een jaar geleden, op 16 maart, werd de maximumsnelheid overdag teruggebracht naar 100 kilometer per uur op wegen waar je toen nog 130 kilometer per uur mocht rijden. Tussen zeven uur 's avonds en zes uur 's ochtends mag je momenteel alleen nog 130 rijden.

Het is vandaag de Dag van de Maximumsnelheid en die is in het leven geroepen om bewustwording te creëren. Sta er bijvoorbeeld eens bij stil dat (te) hard rijden niet alleen riskant is, maar ook meer brandstof en dus geld kost.

Ben jij er al aan gewend?

Toch is niet iedereen even blij met het feit dat op snelwegen de maximumsnelheid van 100 kilometer per uur overdag geldt. Ben jij er al aan gewend of wil je overdag ook weer 130 kilometer per uur kunnen rijden op snelwegen?