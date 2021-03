Nieuw leven als expositieruimte voor gerestaureerde Barak Linde

"We hopen hem vandaag al af te krijgen", vertelt Robin Winters. De student zit in de laatste fase van zijn opleiding en leidt het project. Al in alle vroegte is hij aan het bouwen. "Het dak wordt volgende week geplaatst en dan gaan andere studenten verder met de inrichting en het terrein eromheen", legt Winters uit.

Verhalen van ooggetuigen

De barak was onderdeel van een werkverschaffingskamp in Linde, vlakbij Zuidwolde. In 1942 werd het een Joods werkkamp waarin 86 Joden zaten. Daarna stond de barak decennialang leeg. In het kader van 75 jaar vrijheid was het plan om de barak al vorig jaar opnieuw op te bouwen, maar door corona ging dat plan de prullenbak in.

In de omgeving van Hoogeveen waren zeven werkkampen. (Rechten: HCKW)

De barak staat naast museum de Wemme en moet dienen als expositieruimte vol met verhalen. Daarvoor interviewden Robin en zijn medestudenten onder meer twee ooggetuigen die in de oorlog in de barak verbleven.

Kromme planken

Om het karakter van het gebouwtje zo veel mogelijk in ere te houden zijn de materialen voor het grootste deel origineel, met uitzondering van wat rotte planken. Met oud sloophout lossen de studenten dat probleem weer op. Al is het wel een uitdaging: "De materialen van de barak zijn ruim 75 jaar oud", vertelt Winters. "De meeste planken zijn krom dus het is passen en meten om die zo goed mogelijk in elkaar te zetten."

Afhankelijk van de coronamaatregelen zal de barak over drie maanden open zijn voor publiek.