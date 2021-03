Man (20) rijdt met 161 kilometer door Nieuw-Schoonebeek: 'Zijn ouders waren not amused'

De Nederlandse man werd binnen de bebouwde kom gelaserd terwijl hij 161 kilometer per uur reed. "En hij reed met bijna dezelfde snelheid een 30-kilometerzone in", vertelt inspecteur Simon Westerhof, die gisteren over het voorval twitterde.

Meerdere meldingen

Dat de man werd aangehouden is volgens de agent geen toeval. "We kregen in de afgelopen twee weken meerdere meldingen van inwoners uit Nieuw-Schoonebeek dat er iemand met hoge snelheid door het dorp reed, richting de Duitse grens. Toen hebben we besloten om daarop te controleren."

En met succes, bleek woensdag. "De man scheurde op vaste tijden door het dorp, dus daar konden we goed op anticiperen", legt de agent uit. Toen hij na zijn zoveelste snelheidsovertreding was aangehouden, had hij een opmerkelijke verklaring voor zijn rijgedrag. "Hij gaf toe dat hij vrijwel altijd te hard reed, omdat hij daardoor tot rust kwam", vertelt de agent. Door het rijgedrag van de man mocht hij niet meer verder rijden en moesten zijn ouders hem komen ophalen. "En die waren not amused".

Het rijbewijs van de 20-jarige man, die hij slechts enkele maanden in bezit had, is ingevorderd. Tegen de man wordt proces-verbaal opgemaakt.