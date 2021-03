VVD Assen wil winkels helpen die kraken onder coronacrisis

De VVD wil daarbij vooral 'out of the box' denken. Zo moet er ruimte komen voor winkeliers om op de warenmarkt in de stad, op woensdag en zaterdag, ook hun spullen te verkopen. Verder zou er via de Gemeentelijke Krediet Bank (GBK) een overbruggingskrediet moeten komen voor ondernemers en ZZP'ers in moeilijkheden, waarvoor de gemeente Assen dan garant staat.

Bestuurlijk ongehoorzaam

De VVD-fractie wil niet langer wachten op versoepelingsmaatregelen van het kabinet. Dat Assen met het VVD-plan de regels dreigt te overtreden, en 'een beetje stout doet', is voor VVD-raadslid Bert Homan geen enkel probleem. "Het gaat ons erom dat wij als lokale overheid het maximale doen om onze ondernemers te ondersteunen voordat het te laat is. Ik weet dat het formeel niet mag. Maar als we onze eigen middenstand willen helpen, en daarmee overeind kunnen houden, dan maar bestuurlijk ongehoorzaam zijn", zegt Homan.

Non-foodartikelen op de warenmarkt verkopen, is met de huidige coronamaatregelen al een tijdje verboden. Zo zijn marktkooplieden met kleding, stoffen, tassen en sieraden niet welkom op de markt.

Marktkramen door centrum

De liberalen willen dat de winkeliers in het centrum in de buitenlucht hun waar moeten kunnen aanbieden. "Het gebeurt allemaal buiten, om mijn part stallen we de marktkramen uit door het hele centrum, als een soort braderie, op de dagen dat er markt is. En als iedereen zich netjes aan de coronaregels houdt, en anderhalve meter afstand bewaart, is er niks aan de hand", stelt Homan.

Ook wil de lokale VVD-fractie dat ondernemers kunnen aankloppen bij de GKB, voor een overbruggingskrediet of een sociale lening. "Als gemeente hebben we zelf nauwelijks ruimte voor steun op financieel gebied. Maar we hebben de Gemeentelijke Kredietbank, die heeft een bankenlicentie, en mag dus geld uitlenen. Als wij als gemeente garant staan, kunnen ondernemers of zelfstandigen met een eigen bedrijfje daar terecht."

Niet nog verder achteruit

Volgens Homan zouden ondernemers in problemen tegen een zeer lage rente overbruggingssteun moeten krijgen van de GKB, die ze op den duur terugbetalen. "Ik ga ervan uit dat we over een paar maanden teruggaan naar het nieuwe normaal. Maar sommige ondernemers hebben die tijd niet meer, en gaan voor die tijd kopje onder als er niks gebeurt. Dat willen we voorkomen. De leegstand is al erg genoeg in onze binnenstad. En wat heb je eraan als er nog meer winkels sneuvelen, dan gaan we nog verder achteruit. Dat moeten we voorkomen, liever vandaag dan morgen."

De VVD wil de rest van de politiek in Assen wakker schudden met haar plan. Onlangs besloot de raad al een half uur gratis parkeren in te voeren, als kleine tegemoetkoming voor de winkeliers in coronatijd. "We willen meer doen, en voor mijn part buigen we de regels wat en geven we daarmee als Assen een duidelijk signaal af richting Den Haag."

(Verhaal gaat verder onder de foto)

Staan hier straks ook kramen tussen van winkeliers uit de stad? (Rechten: RTV Drenthe / Margriet Benak)

Nobel maar niet realistisch

Belangenorganisatie MKB-Retail Assen is blij met de steun vanuit de VVD, maar realistisch is het idee niet echt, vindt voorzitter Herre van Goor. "Natuurlijk juichen we elke vorm van hulp toe, en de filosofie erachter is heel nobel. Maar de eerlijkheid gebiedt te zeggen dat we hier weinig mee kunnen. Winkeliers die hun winkelnering buiten in marktkramen neerzetten, dat mag gewoon niet."

En speciale sociale leningen aan ondernemers via de GKB, daar zal elke ondernemer verschillend tegenaan kijken, zo voorspelt Van Goor. "De één zal zeggen dat geld lenen belachelijk is, omdat de overheid de boel op slot zet, en dus ook maar compensatie moet uitbetalen. En een ander zal het toch een uitkomst vinden."

Volgens Van Goor volgen er binnenkort al gesprekken met de gemeente en fracties uit de raad over de coronacrisis, en mogelijk een breed hulppakket aan de ondernemers. "Via de binnenstadsorganisatie Vaart in Assen zullen we het gesprek aangaan met de politiek, en we zien wel wat andere mogelijkheden zijn die ons helpen."

Meer uren gratis parkeren

Zo vindt Van Goor dat Assen meer zou kunnen doen met het parkeren. "D'r is nu net een week geleden een half uurtje gratis parkeren ingevoerd voor de parkeergarages. Dat zet niet echt veel zoden aan de dijk. We hebben er veel meer aan als de gemeente tussen 10 en 12 uur het parkeren gratis gaat maken. En dat voor langere tijd. Dus laten we vooral het gesprek aangaan", besluit Van Goor.

Ook voorzitter Hilbert Wiechers van MKB Drenthe zet kanttekeningen bij het Asser VVD-plan. "Non-food op de markt mag niet verkocht worden, dus die oplossing kan zeker niet. En extra geld lenen zou wellicht kunnen helpen. Maar dan ben ik benieuwd aan wat voor bedragen ze denken."

VVD'er Bert Homan blijft erbij, dat Assen op korte termijn wat moet doen. "Desnoods in strijd met de regels."

[Quote::Nobel maar niet realistisch Belangenorganisatie MKB-Retail Assen is blij met de steun vanuit de VVD, maar realistisch is het idee niet echt, vindt voorzitter Herre van Goor. "Natuurlijk juichen we elke vorm van hulp toe, en de filosofie erachter is heel nobel. Maar de eerlijkheid gebiedt te zeggen dat we hier weinig mee kunnen. Winkeliers met hun winkelnering buiten in kramen neerzetten, dat mag gewoon niet." En speciale sociale leningen aan ondernemers via de GKB, daar zal elke ondernemer verschillend tegenaan kijken, zo voorspelt Van Goor. "De één zal zeggen dat geld lenen belachelijk is, omdat de overheid de boel op slot zet, en dus ook maar moet betalen. En een ander zal het toch een uitkomst vinden." Volgens Van Goor volgen er binnenkort al gesprekken met de gemeente en fracties uit de raad over de coronacrisis, en mogelijk een breed hulppakket aan de ondernemers. "Via de binnenstadsorganisatie Vaart in Assen zullen we het gesprek aangaan met de politiek, daarvoor zien we zelf wel wat andere mogelijkheden die ons helpen." Van Goor vindt dat Assen meer zou kunnen doen met het parkeren. "D'r is nu een half uurtje gratis parkeren ingevoerd voor de parkeergarages. Maar dat zet niet echt veel zoden aan de dijk. We hebben er meer dan, als de gemeente tussen 10 en 12 uur het parkeren gratis gaat maken. En dat voor langere tijd. Dus laten we vooral het gesprek aangaan." "]

Lees ook: