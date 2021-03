12 miljoen voor nieuwbouw Emmer basisscholen

De Barg (Mantingerbrink) en De Brink (Rolderbrink) gaan samen met de Tine Marcusschool (aan de Laan van de Eekharst) samen in een gebouw op de locatie van de eerste school.

Met de nieuwbouwplannen is een bedrag van ruim 12 miljoen euro gemoeid.

De Thriantaschool geeft les aan 150 moeilijk lerende kinderen in de leeftijd van 4 tot 20 jaar, verspreid over twee schoolgebouwen aan de Balingerbrink en de Zuidlaarderbrink. Het laatste pand is echter niet meer geschikt om les in te geven, aldus locatiedirecteur Sarah-Lotte Kartner. "Naast de leeftijd (het pand stamt uit 1975, red.) is het gebouw te klein van stuk.

Samenwerking

In de afgelopen 15 jaar hebben we bijgebouwen moeten plaatsen om al onze leerlingen onder te kunnen brengen." Ze is dan ook blij met de nieuwbouwplannen aan de Meerdijk. "Zowel de Proschool en De Atlas RENN4, beide ook speciaal onderwijs, bevinden zich in de buurt. Die nabijheid versterkt de bestaande samenwerking tussen ons en deze scholen", verwacht Kartner.

De kosten voor de nieuwe school bedragen 5,7 miljoen euro.

Balingerbrink

In totaal maken 100 leerlingen in de oudste leeftijdsgroep straks de overstap naar de Meerdijk. De jeugd tot 12 jaar, die les krijgt op de locatie Balingerbrink, gaat niet mee. Maar ook dit pand raakt al aardig aan de leeftijd, aldus Kartner. "Het is wel de bedoeling dat ook voor deze school een nieuw pand wordt gebouwd."

Op de plek van De Barg komt een gebouw die ook ruimte gaat bieden aan De Brink en de Tine Marcusschool. (Rechten: RTV Drenthe / Rien Kort)

In Bargeres gaan de openbare basisscholen De Barg en De Brink samen met de Kentalis Tine Marcusschool (een speciaal onderwijs-school voor kinderen met taalontwikkelingsproblemen) samen in een gloednieuw pand. De beoogde plek voor de nieuwbouw is de locatie van de eerste school.

Ook de Taaltrein van Kentalis (vroegbehandeling voor kinderen vanaf 2,5 jaar) en Expertise Centrum Anderstaligen (openbaar onderwijs) krijgen er een plekje. De gemeente heeft hiervoor een bedrag gereserveerd van 6,5 miljoen euro. De nieuwbouw zal naar verwachting in 2023 worden opgeleverd.

Ontmoeten en leren

Directeur Mira Vermeulen van de Tine Marcusschool reageert verheugd. "Doordat we in de toekomst samen onder één dak zitten, zijn onze leerlingen nog beter aangesloten bij de 'gewone' basisschool. Leerlingen zijn meer in staat elkaar te ontmoeten en van elkaar te leren. Dat geldt ook voor alle medewerkers, we leren van elkaars kennis."

Daarnaast is de school toe aan een nieuw onderkomen, laat ze weten. Die is momenteel ondergebracht in schoolgebouw De Eekharst in de wijk Emmerhout, een verouderd pand uit 1968.

Het pand van de Tine Marcusschool stamt uit 1968 (Rechten: RTV Drenthe / Greetje Schouten)

Lange weg te gaan

De Tine Marcusschool heeft rond de zeventig leerlingen. De speciaal onderwijs-school werkte al een paar jaar, aanvankelijk samen met De Barg, aan de plannen voor gezamenlijke nieuwbouw. In een later stadium haakte de Brink ook aan. Beide scholen stammen uit het midden van de jaren 70 en zijn aan vernieuwing toe.

Volgens Vermeulen is er nog een lange weg te gaan tot de eerste steenlegging. Het ontbreekt nog aan een definitief ontwerp. Wie de bouwer en architect worden is nog niet duidelijk.