Eerste ei voor bosuilen in Nijensleek

Als je goed kijkt, zie je op de beelden van Van den Hoek tussen de veren door een ei. Het vrouwtje laat er niet veel van zien, maar onder dat gestommel en dat warme verendek wordt nu echt een ei uitgebroed. Vorig jaar lagen er rond deze tijd al twee eieren in het nest. "Het is wel merkwaardig dat ze lang hebben gebaltst. Dit jaar hebben we echt lang moeten wachten. Maar ja, de uilen hebben hun eigen programma. Of misschien was het gewoon mijn ongeduld", aldus Van den Hoek.

Dankzij de camera kunnen we meekijken met de uilen, maar het zit de uilen niet in de weg. Uit verveling of nieuwsgierigheid zitten ze er wel eens aan te 'knagen', maar verder hebben ze er geen last van.