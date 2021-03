Van collegebank naar slaapkamer: studeren in coronatijd

Veel studenten volgden op die donderdagmiddag de livestream van de persconferentie tijdens hun college. Het kabinet kondigde een intelligente lockdown af waarin scholieren en studenten niet meer op school onderwijs konden volgen. De colleges verplaatsten zich van klaslokalen naar digitale vergaderingsruimtes.

Kort dag

"Het was heel abrupt", zegt studentendecaan Hester Koerts over dat moment. "Op donderdag was de persconferentie en vrijdag was de school dicht. Als je je spullen niet mee had genomen, had je pech. Natuurlijk zijn er later momenten ingepland waarop je het een ander kunt ophalen, maar zo snel ging dat dus."

Als studentendecaan is Koerts een aanspreekpunt voor studenten die tegen problemen aanliepen. In de eerste weken na de lockdown was haar agenda helemaal leeg. "Gesprekken werden overgezet naar online meetings, maar er kwamen weinig nieuwe afspraken bij. Na een poosje kwamen de eerste studenten met problemen zoals: 'Ik heb geen goede werkplek', 'Het is heel onrustig thuis' of 'Hoe plan ik mijn dag in?'"

Vertraging

"Studenten mochten van onze ICT-afdeling geschikte laptops lenen en toen er versoepelingen kwamen, konden sommige studenten een werkplek reserveren in de school", vertelt Koerts. Het laatste wat de hogeschool wil is studievertraging voor haar studenten. "Toch kun je dat niet helemaal voorkomen. Veel stages konden niet doorgaan en ondanks dat we hele programma's hebben omgedraaid, hebben sommige studenten ongetwijfeld vertraging opgelopen."

Het belangrijkste punt waar studenten volgens de decaan nu tegenaan lopen is motivatie. "Gelukkig zijn veel opleidingen heel betrokken bij de studenten. Er worden allerlei activiteiten georganiseerd. Zo is er een start-up meeting, waarbij studenten 's ochtends elkaar de dag met elkaar opstarten. Als je daar gemist wordt, kunnen anderen meteen even aan de bel trekken."

Toch zijn er niet alleen maar negatieve gevolgen van de omslag naar digitaal onderwijs: "Studenten die ziek zijn en moeilijk naar school kunnen komen, kunnen nu alle lessen online volgen. Heel veel lessen worden opgenomen, dus als je concentratieproblemen hebt, kun je ze op een later moment rustig terugkijken. Een digitaal college van anderhalf uur is erg lang. Voor veel studenten pakt deze manier dus ook positief uit", concludeert Koerts.

Tekst gaat verder onder de video

Het studeren vanaf zijn slaapkamer bevalt Koen van Loon erg goed. De tweedejaars student Commerciële Economie hoefde niet snel te wennen aan de omslag naar thuis studeren. "Het was in het begin wel even schrikken", erkent hij. "Je bent net begonnen aan je opleiding, je leert net iedereen kennen en dan gebeurt dit. Dat had niemand zien aankomen."

De student ziet zowel voor- en nadelen in het nieuwe studeren. "Het is soms wat intensiever. Via Teams college volgen kost wat meer energie, want je moet je aandacht er beter bij houden, maar het is ook wel lekker om niet altijd naar school te hoeven reizen en terug naar huis."

Biertje missen

Naast school mist Van Loon het biertje in de kroeg of op het terras wel. "Voor zover dat kan, zie en spreek ik m'n vrienden nog regelmatig, maar ik mis het sociale contact wel. Ook projecten met studiegenoten gaan allemaal via videovergaderingen." Dat maakt het er voor hem niet leuker op.

Last van studievertraging of slechte resultaten heeft de Emmenaar niet. "Ik heb gelukkig al mijn tentamens wel gehaald, maar er zijn ook studiegenoten die meer moeite hebben met deze manier van onderwijs en dus ook minder goede resultaten halen", besluit Van Loon.

Tekst gaat verder onder de video

Voor student Marle Sewuster uit Schoonebeek kwam de sluiting van de scholen in maart vorig jaar heel vervelend uit. Ze zat net een week op kamers in Enschede, waar ze een minor zou volgen en ze had zich al helemaal verheugd op het studentenleven daar. Het onderwijs kon ze vanuit huis volgen en omdat ze de kamer snel weer kon opzeggen, ging ze weer bij haar ouders in Schoonebeek wonen.

"Dat was heel erg jammer", zegt ze. "De omschakeling was daardoor extra groot. Voor ons als studenten, maar ook voor de docenten was het even schakelen. Gelukkig pakte iedereen dat goed op."

Contact met collega's

De vierdejaars student aan de opleiding Logistics Management volgt het komende semester haar afstudeerstage bij een tuincentrum in Assen. "Ik doe hier een onderzoek en ik mag vier dagen op kantoor werken. Dat is wel fijn, om ook met collega's echt in contact te zijn."

Ondanks de hele omslag in de manier van studeren, lijkt Sewuster haar diploma gewoon te gaan halen aan het eind van dit schooljaar. "Ik miste het wel om met elkaar in discussie te gaan over bepaalde onderwerpen, maar over het algemeen heb ik wel alles uit de studie kunnen halen, ondanks de coronamaatregelen."