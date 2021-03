Koe sterft gruwelijke dood door eten van zwerfafval

Boos was hij, toen hij zijn koe in de stal vond met verwondingen en bloed in haar bek. Dood, door het opeten van een blikje frisdrank.

Boer Stan Bosman uit De Krim, net over de provinciegrens met Overijssel, vreest dat dit niet een incident is. "Het wordt steeds erger. Steeds vaker ligt er zwerfafval in mijn weiland en in dat van collega's."

Gefrustreerd tikte hij een bericht op Facebook met een video van de overleden koe. Het doel? "Mensen bewust maken van de gevolgen", aldus Bosman tegen RTV Oost. "Het is niet zozeer zielig voor mij, maar wel voor de koe."

Scherpe delen

"Mensen gooien blikjes, zakken vol afval en zelfs autobanden in mijn weiland", vervolgt Bosman. "Elke keer als ik ga maaien haal ik er zoveel troep uit. Mensen snappen niet welke gevolgen het weggooien van het afval kan hebben en het wordt steeds erger."

Die gevolgen zijn er volgens Bosman nogal wat. "Vaak zie ik dat koeien ineens minder gaan eten of ziek worden. Langzaam gaan ze dan dood. Uit autopsie van koeien in het slachthuis blijkt dan dat bijna 10 procent scherpe delen in de maag heeft, waar de dieren aan overlijden. Als boer doe ik er alles aan om dit te voorkomen, met metaaldetectoren en magneten zoeken we naar metaal tussen het voer. Toch gebeurt het helaas nogal eens dat een koe in Nederland hierdoor overlijdt."

'Geen zin om met een vinger te gaan wijzen'

Naast het mentale leed, merkt Bosman het ook nog in de portemonnee. "Deze koe produceerde nu een jaartje voor mij. Als ik een nieuwe koe moet opfokken, kost mij dat zo'n 1.600 tot 1.800 euro."

Bosman snapt niet dat mensen het in hun hoofd halen om het afval in een weiland, of ergens anders in de natuur, te gooien. "Het heeft geen zin om met de vinger te wijzen naar een schuldige. Misschien lag het wel aan de opvoeding of aan het feit dat er op blik geen statiegeld zit. Je kunt er niks mee. Ik heb geprobeerd de gevolgen van die actie in beeld te brengen met de video en hoop dat mensen zich er bewust van worden. Gooi geen afval in de natuur!"

Bekijk hier de video van Bosman. Let op: de video bevat mogelijk schokkende beelden. Bloed en verwondingen zijn zichtbaar.